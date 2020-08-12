В Україні відмовляться від паспортів-книжечок: опубліковано законопроєкт Кабміну

В Україні пропонують поступово вивести з обслуговування паспорт громадянина у формі книжечки, які згодом замінять ID-картки.

Законопроєкт із відповідною нормою Кабмін просить ухвалити Раду найближчим часом. Про це написав у Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, виклавши додаток до документа.

Згідно з ним, пропонується, що паспорт-книжечка матиме строк дії. Так, коли громадянину необхідно буде вклеїти до нього нове фото – документ замінять на пластикову карту.

Водночас нові паспорти українцям видаватимуть лише у формі ID-картки.

"Якщо вам ще не виповнилося 25 років – видадуть новий паспорт, замість того, щоб вклеювати туди фотокартку по досягненню 25-річного віку. Якщо ви встигли вклеїти фотокартку в 25-річному віці, то видадуть новий паспорт під час досягнення 45-річного віку. Якщо ж вклеїли нову фотокартку в 45 – то ваш паспорт матиме безстрокову дію", – пояснив Гончаренко, додавши, що українцям не потрібно буде обмінювати паспорти.

Скриншот (Telegram-канал Гончаренко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, усім українцям разом із паспортом хочуть видавати офіційну електронну пошту, на яку зможуть надсилати будь-які повідомлення та інформацію, наприклад, із суду, виконавчої служби тощо. Ініціатором відповідного законопроєкту є депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.