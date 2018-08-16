В Україні в урядовій комісії не коментують проект правопису - професор Пономарів

Член Української національної комісії з питань правопису, професор Олександр Пономарів заявив DW, що робота над документом триватиме щонайменше до кінця року.Поки робота над проектом нової редакції Українського правопису триває, члени комісії домовилися не коментувати запропоновані у документі норми, зазначив у четвер, 16 серпня, у розмові з DW член Української національної комісії з питань правопису та професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Пономарів.

За його словами, робота над проектом правопису може тривати щонайменше декілька місяців до кінця цього року. "Зараз проект оприлюднено для збору думок фахівців та громадськості, його ще не завершено, тому нема чого тут коментувати", - зазначив Пономарів.

Відмовилися від коментарів і у прес-службі міністерства освіти, додавши, що своє бачення відомство викладе під час прес-конференції, попередньо запланованої на середину наступного тижня.

Проект нової редакції Українського правопису було оприлюднено на сайті міністерства 15 серпня. У повідомленні йдеться про те, що документ розроблений на фундаменті української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. "Правописна комісія виходила із розуміння того, що Український правопис, як правопис і будь-якої іншої мови, не може бути вичерпним; він кодифікує засадничі, найбільш поширені або спірні орфографічні положення", - зазначають у міністерстві.

Також у повідомленні йдеться про те, що правописна комісія розраховує на "уважне прочитання, конструктивні пропозиції і доброзичливу критику" всіх зацікавлених користувачів і знавців української мови і просять надсилати зауваження та пропозиції до проекту нової редакції Українського правопису до 15 вересня цього року на електронну адресу секретаря Української національної комісії з питань правопису, зазначену на сайті міністерства.