У Раді ухвалили за основу законопроєкт про військово-цивільні адміністрації в Україні

В Україні вирішили створити військово-цивільні адміністрації, які покликані надати умови для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення у районі відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Відповідний законопроєкт №9313 Верховна Рада ухвалила в першому читанні на засіданні 2 вересня. За нього проголосувало 240 народних депутатів.

Метою проєкту закону є визначення підстав утворення військово-цивільних адміністрацій об’єднаних територіальних громад. Документ, зокрема, передбачає внесення змін до Виборчого кодексу з урахуванням затвердження нового адміністративно-територіального устрою.

Результати голосування за законопроєкт №9313

Зокрема, у Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" у статті 3 вирішили доповнити частину другу новим реченням такого змісту:

"Військово-цивільні адміністрації об’єднаних територіальних громад, згідно із затвердженими Кабінетом міністрів України територіями територіальних громад, можуть бути утворені у разі встановлення Центральною виборчою комісією неможливості забезпечити підготовку та проведення місцевих виборів на окремих територіях".

Зазначимо, що на засіданні 1 вересня комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Раді ухвалити за основу та скоротити строки підготовки до другого читання відповідного законопроєкту.

Нардепи ж проголосували за ухвалення законопроєкту за основу з урахуванням запропонованих уточнень під час підготовки до другого читання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення військово-цивільної адміністрації в місті Лисичанськ Луганської області.