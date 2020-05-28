В Україні створять міністерство з розвитку космічної галузі

Тимур Григоренко Політика 18:46, 28.05.2020 Оновлено: 18:47, 28.05.2020

В Україні створять профільне міністерство, яке займеться питаннями розвитку космічної галузі.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, згідно з реформою оборонно-промислового комплексу створять міністерство, яке очолить віцепрем'єра - міністр розвитку стратегічних технологій та інновацій.

"Кардинальна зміна підходів до управління ОПК має вирішити насамперед проблему недостатнього рівня координації суб'єктів військово-промислової політики, зокрема, відсутність профільного координуючого органу, і ввести системний підхід до розвитку цієї сфери", – зазначив він.

В Україні створять міністерство з розвитку космосу

Данілов додав, що після створення профільного міністерства по ОПК, будуть зроблені й інші кроки.

"На другому етапі будуть вирішуватися питання організаційно-правової форми роботи підприємств, що входять до складу ДК "Укроборонпром", – пояснив секретар РНБО.

За словами Данвлова, реформа ОПК повинна стати наймасштабнішою за останні десять років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

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