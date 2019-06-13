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/Політика

В Україні створили новий державний орган: чим займеться

5.8тЧитати матеріал російською

Кабінет міністрів схвалив рішення про створення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Так, проект відповідної постанови був проголосований у середу, 12 червня. Нова структура відноситиметься до системи центральних органів виконавчої влади та буде підзвітною Кабміну через Міністерство культури.

До компетенції служби відносяться реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, повідомляє урядовий портал.

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Релігія в Україні

Релігія в Україні

Хвиля

"Держава-агресор — Російська Федерація — сьогодні намагається зруйнувати територіальну цілісність Української держави, використовуючи етнічне і релігійне розмаїття українського народу, роздуваючи конфлікти і утворюючи лінії розколу між різними етнічними і релігійними спільнотами", — сказав міністр культури Євген Нищук.

За його словами, нова структура має оперативно і якісно реагувати на поточні виклики.

Міністр наголосив, що особливо потреба у цьому відчувається у регіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заявлялося, що у зв'язку із наданням Томосу УПЦ в Україні з'явиться Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті. Метою нового органу буде припинення нетерпимості або нетолерантності щодо будь-якого етносу.

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Місце
Україна
Теги
ПЦУТомос
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
...создали очередной государственный половой орган
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё ясно, новый Гидрант создаёт новые рабочие места своим друзьям. Ну и правильно, нужно доить этот скот до последней гривны...
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Воронцова Рита
Воронцова Рита
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