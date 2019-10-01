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1 жовтня • оновлено в 14:47
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В Україні стартував осінній призов: на кого чекають повістки

2.2т Читати матеріал російською

В Україні 1 жовтня стартував осінній призов на строкову військову службу. Кампанія триватиме до 31 грудня.

Так, усього планують призвати 15,2 тис. громадян: до Збройних сил України – 9 тис. осіб, Національної гвардії – 4,4 тис., Держприкордонслужби – 1 тис., до Державної спеціальної служби транспорту – 800 осіб.

Призов стосуватиметься чоловіків 20-27 років, які не мають права на відтермінування, без судимості та проблем зі здоров'ям.

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Осінній призов в Україні

Осінній призов в Україні

"24"

Термін служби складає 18 місяців, але для тих, хто має вищу освіту (ступінь магістра або спеціаліста) – 12 місяців.

У Міноборони запевняють, що військовослужбовці строкової служби для виконання бойових завдань у зоні проведення операції Об'єднаних сил не залучаються.

Після отримання повістки призовник має з'явитися до військового комісаріату. За невиконання військового обов'язку порушнику загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. За перше порушення – виплата штрафу у розмірі від 5 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 119 грн), за повторне порушення – від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 225 грн). Кримінальна відповідальність – обмеження волі терміном до трьох років.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в зоні проведення ООС на Донбасі мають залишитися тільки солдати-контрактники. Він підтвердив, що в Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу, однак точних термінів не озвучив.

Тільки по Києву військові комісаріати передали в поліцію 34 930 справ щодо розшуку людей, які ухиляються від призову.

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Місце
Україна
Теги
призов Міністерство оборони України
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кожедуба возьмите, давно просится)))))
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Захаров Дмитрий, ему еще нет 16-ти, он инвалид и с папой заробитчанином в подмосковье ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Выбирайте: Уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до трех лет, либо: Запитує син у батька: - Порадь, батя, що краще зробити-піти в АТО або одружитися? Батько каже: - синку, якщо одружуєшся, то вважай, що пропало. А, якщо підеш в АТО, то у тебе два шляхи БУДЕ-АБО тебе вб'ють, або повернешся живий. Якщо живий повернешся, то вважай, що пропало. А, якщо вб'ють, то у тебе два шляхи буде - поховають тебе або під сосонкою, або під берізкою. Якщо під берізкою, то вважай, що пропало. А, якщо під сосонкою, то у тебе два путя буде - підеш ти або на олівці, або на папір. Якщо на олівці, то вважай, що пропало. А, якщо на папір, то у тебе два шляхи буде - або білий, або на туалетний. Якщо на пісчую, то вважай, що пропало. А, якщо на туалетну, то у тебе два путя буде-потрапиш або в чоловічий туалет, або в жіночий. Якщо в чоловічій, то вважай, що пропало. А, якщо в жіночий, то у тебе два путя буде-будуть тобою користуватися або спереду, або ззаду. Якщо ззаду, то вважай, що пропало. А, якщо спереду, то вважай, що одружився...
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Serov Oleg
Serov Oleg
в Подмосковье наплыв свидомых маляров-штукатуров,бетонщиков и плиточников в возрасте 18-30....не хотят хе.рои майданутые неньку защищать от агрессора...
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