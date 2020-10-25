В Україні стартувало опитування "5 запитань від президента": яка процедура

У неділю, 25 жовтня, розпочалося всеукраїнське опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Українці можуть відповісти на п'ять питань від голови держави біля виборчих дільниць на місцевих виборах.

Керівник опитування, музичний редактор студії "Квартал 95" Артем Гагарін на своїй сторінці в Facebook уточнив, що час роботи інтерв'юерів – з 8:00 до 20:00, з можливістю чотири рази відійти на перерву в 15 хвилин.

Він підкреслив, що волонтери будуть опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах. Інтерв'юери будуть у спеціальних манишках і з опломбованими скриньками з написом "5 запитань від Президента". Вони повинні бути в масках і рукавичках, з усіма засобами захисту.

"На дільницях у Києві переважно будуть працювати по дві людини, іноді – по одній. Після закінчення опитування, опломбовані урни з відповідями відвезуть на місце підрахунку голосів. Бланки, які не використано під час опитування, будуть знищені", – розповів Гагарін.

Він нагадав, що інтерв'юери мають право збирати інформацію згідно зі ст. 34 Конституції і ст. 5, 6, 20, 21 Закону "Про інформацію", а опитування проводить соціологічна компанія.

"Законодавство України не передбачає отримання дозволів на проведення опитування громадян – опитування не є масовим заходом, мітингом, зборами. Участь в опитуванні – цілком добровільна", – пояснив Гагарін.

Однак із цим не згоден журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. За словами Бутусова, партія "Слуга народу" порушує ст. 51 і 52 Виборчого Кодексу України.

"За словами Гагаріна, волонтери стоятимуть у манишках і з оголошенням "5 питань від президента" – це Артем агітацією не вважає, хоча такі манишки і написи – це і є агітація. Але по-перше, екзит-пол – це опитування про результати голосування, а не про питання, які входять в програму однієї з партій. А по-друге, екзит-пол проводиться без усяких накидок і всяких брендів, і без згадок президента, тим більше – соціологи діють без реклами. Тож читайте закон України – будь-які публічні дії партій в день виборів, будь-які, є прихованою агітацією на виборах", – вважає журналіст.

Журналіст вважає, що "Слуга народу" порушує закон. Юрій Бутусов в Facebook

Керівник опитування пояснив процедуру. Артем Гагарін в Facebook

За словами Гагаріна, участь в опитуванні добровільна. Артем Гагарін в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Офісі президента України заявили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним з "інструментів демократії". На думку ОП, така анкета дозволить українцям висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".