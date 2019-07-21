В Україні стартувало голосування на виборах в Раду

В Україні на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради о 8:00 21 липня стартувало голосування.

Взяти участь мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Щоб проголосувати, необхідно пред'явити один із документів, що підтверджують особу та громадянство України.

Виборець, який голосує за місцем прописки, отримає два виборчих бюлетені.

Вибори в Раду в Україні Ілюстрація

Ті, хто змінив місце голосування або ж голосують за кордоном, отримають тільки один – для голосування в загальнодержавному окрузі (за політичну партію).

Зі списком партій та всіма подробицями можна ознайомитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, численні соцопитування, проведені низкою організацій, вже збудували попередній рейтинг партій. До першої трійки усі ставлять партію Володимира Зеленського "Слуга народу" і "Опозиційну платформу – "За життя". За третє місце зі змінним успіхом борються політичні сили Петра Порошенка "Європейська солідарність" і Юлії Тимошенко "Батьківщина".

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