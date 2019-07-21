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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

В Україні стартувало голосування на виборах в Раду

2.3т Читати матеріал російською

В Україні на виборчих дільницях на позачергових виборах до Верховної Ради о 8:00 21 липня стартувало голосування.

Взяти участь мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Щоб проголосувати, необхідно пред'явити один із документів, що підтверджують особу та громадянство України.

Виборець, який голосує за місцем прописки, отримає два виборчих бюлетені.

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Вибори в Раду в Україні

Ілюстрація

Ті, хто змінив місце голосування або ж голосують за кордоном, отримають тільки один – для голосування в загальнодержавному окрузі (за політичну партію).

Зі списком партій та всіма подробицями можна ознайомитися тут.

В Україні стартувало голосування на виборах в Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL, численні соцопитування, проведені низкою організацій, вже збудували попередній рейтинг партій. До першої трійки усі ставлять партію Володимира Зеленського "Слуга народу" і "Опозиційну платформу – "За життя". За третє місце зі змінним успіхом борються політичні сили Петра Порошенка "Європейська солідарність" і Юлії Тимошенко "Батьківщина".

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы-томосеки в очередной раз выбирают евротруселя
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Голосование в Зраду))) Да пи...доры они все...
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Стартовал набор в новый состав "Квартал 96"
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