В Україні стартувала виборча кампанія: названо першого кандидата

В Україні 31 грудня стартувала кампанія до виборів президента країни, які відбудуться у березні 2019 року.

Згідно з постановою ЦВК, передвиборчий період триватиме 90 днів, також вже затверджено календарний план заходів щодо підготовки.

Колишній міністр екології та природних ресурсів України, юрист Ігор Шевченко став першим кандидатом на пост президента України, який подав документи в ЦВК. Він йде на вибори як самовисуванець. За словами Шевченка, він 10 років тому пішов з бізнесу, а зараз очолює благодійний фонд.

Ігор Шевченко подав документи

Висування кандидатів і подача документів проводитиметься до 3 лютого включно. А реєстрація відбудеться протягом п'ятьох днів, до 8 лютого. Після цього буде оголошено остаточний список.

Виборчі бюлетені будуть затверджені 8 березня, а кандидати зможуть почати агітацію з наступного дня після реєстрації і до півночі 29 березня 2019 року. Судячи з постанови ЦВК, у президенти можуть висуватися громадяни, які досягли 35-річного віку, володіють державною мовою і проживають на території України протягом останніх 10 років. Цю людину може висунути політична партія або вона може бути самовисуванцем.

Вибори в Україні Корреспондент.net

Кандидат також має подати декларацію про доходи за попередній рік, яку перевірить Національне агентство з питань запобігання корупції та опублікує результати. Більше того, претендент має внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень, які будуть повернуті або в разі перемоги на виборах у першому турі, або в разі виходу у другий.

Кандидатуру можна зняти не пізніше, ніж за 23 дні до дня голосування, до 7 березня включно. Результати виборів мають бути встановлені до 10 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України у листопаді своєю постановою призначила президентські вибори на 31 березня 2019 року. Постанова ЦВК про їхнє проведення була оголошена 26 листопада.

Голосування під час першого туру виборів відбудеться з 8:00 до 20:00. Другий тур, якщо буде потреба, 21 квітня. ЦВК має оголосити результати до 1 травня.

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