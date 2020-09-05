У суботу, 5 вересня, в Україні стартувала виборча кампанія місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Українці вибиратимуть глав міст і селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах, ще й за оновленим виборчим законодавством.

У ЦВК заявили, що взяли до уваги постанову Верховної Ради "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".

Раніше OBOZREVATEL писав, які з'явилися нововведення після ухвалення Верховною Радою змін до Виборчого кодексу України.

Відзначимо, що ЦВК виділили чотири особливості місцевих виборів:

вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;

у рік проведення чергових місцевих виборів пройдуть перші місцеві вибори в громади, які призначаються і проводяться разом з черговими;

вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;

місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше ніж дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Більш детально дізнатися про проведення місцевих виборів в Україні можна в матеріалі на OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЦВК відповіли, чи відбудуться вибори в прифронтових районах Донбасу.