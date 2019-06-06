В Україні спростили отримання громадянства: кого торкнеться

В Україні спростили порядок надання громадянства іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

За проект закону №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України" у другому читанні і в цілому проголосували 230 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер, 6 червня.

Документ торкнеться іноземців, які воювали на Донбасі в складі добровольчих формувань. Також, якщо вони отримали довідку на тимчасове проживання в Україні, зокрема й у випадках, якщо термін дії паспортного документа закінчився або він підлягає обміну.

Зазначається, що іноземці та особи без громадянства, які отримали посвідку на тимчасове проживання на вищевказаних підставах, зможуть на спрощених умовах отримати українське громадянство.

Для них не будуть діяти умови обов'язкового проживання протягом останніх п'яти років на території України, обов'язкового дозволу на імміграцію, володіння державною мовою, наявності законних джерел існування.

Крім того, на цих осіб не поширюватиметься вимога припинити іноземне громадянство у випадку отримання українського. Їм достатньо буде надати декларацію про відмову від громадянства іншої держави.

Закон набуде чинності через два місяці після публікації.

Паспорт України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Європі визнали вторгнення Росії в Україну, заявивши, що бойовиків на Донбасі не можна називати сепаратистами, адже вони воюють під керівництвом Кремля.

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