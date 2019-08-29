Депутатська недоторканність: Рада ухвалила історичне рішення

Верховна Рада в четвер, 29 серпня, на першому засіданні нової сесії ухвалила рішення про зняття депутатської недоторканності.

"За" проголосували 363 народних депутати. "Проти" – 0. Утримався – 1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Нагадаємо, законопроект №7203 був внесений у Раду 8 скликання п'ятим президентом України Петром Порошенком.

В Україні зняли депутатську недоторканність Скріншот з відео

В Україні зняли депутатську недоторканність Скріншот з відео

Народні депутати приступили до розгляду законопроекту про внесення змін до ст. 80 Конституції України, який передбачає позбавлення парламентаріїв недоторканності ближче до ночі п'ятниці, 30 серпня.

Рада зняла депутатську недоторканність Скріншот з відео

Перед голосуванням поміж інших депутатів виступив зі своєю позицією і Порошенко. Він нагадав, яку конституційну процедуру пройшов закон і закликав колег підтримати те, на що українці чекали 25 років.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на засіданні, підганяв депутатів й одразу ж після голосування покинув сесійну залу.

Примітно, що перед голосуванням представники "Європейської солідарності" зробили зауваження спікеру Дмитру Разумкову в тому, що він переплутав голосування в першому читанні і в цілому. Зеленський відреагував реплікою: "Ну сказали ж, що ви горлаєте весь час?"

Зауважимо, парламент попередньо схвалив законопроект у першому читанні. На наступній сесії буде потрібно не менше 300 голосів для остаточного затвердження конституційних змін. Така процедура встановлена Основним законом.

Рада зняла депутатську недоторканність Скріншот з відео

Рада зняла депутатську недоторканність

Відзначимо, ст. 80 Конституції України раніше звучала так: "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

У тому випадку, якщо зміни до Конституції будуть повністю схвалені, в статті залишиться тільки одна частина: про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за роботу в Раді.

Передбачено, що закон почне діяти з 1 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда президента Володимира Зеленського виступила за повне зняття недоторканності з народних депутатів України.

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