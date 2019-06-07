В Україні розкрили грубі порушення Росії в Гаазі: що відомо

У Міжнародному суді ООН у Гаазі українська сторона представила остаточне клопотання в справі про наявність юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

Про це у Facebook повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, опублікувавши текст свого заключного виступу під час усних слухань.

"Росія спробувала спотворити предмет спору, перекрутивши правові норми і заперечуючи факти. Однак вимоги України чіткі. Суперечка очевидна... Що ж стосується агента Росії, то він насміхається з договорів, які є предметом обговорення в цьому суді. Очевидно, Росія не вважає ці міжнародні договори важливими. А, значить, Україні вони не цікаві, і вона подала в цей суд, цитую, "щось на зразок справи". Це не просто "щось на зразок справи". Це справа серйозна, в якій ідеться про порушення серйозних міжнародних договорів", — зазначила вона.

За словами Зеркаль, ця суперечка стосується Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, між Україною і Росією, і "ми маємо право, на підставі цих документів на розгляд наших претензій".

Так, за її словами, Україна просить суд:

відхилити попередні заперечення, заявлені Російською Федерацією в її поданні від 12 вересня 2018 року;

винести рішення й оголосити, що він має юрисдикцію розглядати справи по суті відповідно до позову, поданого Україною 16 січня 2017 року, якщо її вимоги є прийнятними, і перейти до розгляду вимог;

винести рішення і оголосити, що відповідно до положень частини 9 статті 79 Регламенту Суду, заперечення, представлені Російською Федерацією, не мають винятково попереднього характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

3 червня Міжнародний суд ООН у Гаазі почав розгляд заперечень Росії про наявність у суду юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

Водночас Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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