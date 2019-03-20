В Україну раптово прибули сенатори США: що відомо

У середу, 20 березня, до Києва прибули три сенатори і двоє членів Палати представників США.

Як повідомили в посольстві Штатів в Україні, вони мають намір провести переговори з українськими чиновниками і представниками американського бізнесу про партнерство між двома державами.

"Сенатор Майк Крейпо, голова комітету Сенату США з банківських питань, очолює цю впливову делегацію. У неї входять сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеді, конгресвумен Деббі Вассерман Шульц і конгресмен Русс Фулчера", — розповіли в посольстві.

(2/2) Сенатор Майк Крейпо, голова комітету Сенату США з банківських вопросам, очолює Цю вплівову делегацію. До неї входять сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеді, конгресвумен Деббі Вассерман Шульц та конгресмен Русс Фулчера. - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно США разом із Канадою та країнами ЄС посилили санкції відносно Росії через агресію проти України.

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