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В Україну раптово прибули сенатори США: що відомо

1.8тЧитати матеріал російською

У середу, 20 березня, до Києва прибули три сенатори і двоє членів Палати представників США.

Як повідомили в посольстві Штатів в Україні, вони мають намір провести переговори з українськими чиновниками і представниками американського бізнесу про партнерство між двома державами.

"Сенатор Майк Крейпо, голова комітету Сенату США з банківських питань, очолює цю впливову делегацію. У неї входять сенатор Джон Баррассо, сенатор Джон Кеннеді, конгресвумен Деббі Вассерман Шульц і конгресмен Русс Фулчера", — розповіли в посольстві.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вмешиваются американцы в выборы в Украине? Не, не слышали! :)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ш. Олег, та не.Они бизнесвязи налаживать приехали)А в 2014 тетушка Нуланд просто хлопцев покормить приезжал,а Маккейн с вильными казаками поздороваться.
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