В Україні призначені перші місцеві вибори: ЦВК назвала дату і області

Центральна виборча комісія України призначила перші місцеві вибори у ще 86 новостворених об'єднаних територіальних громадах на 22 грудня 2019 року.

Про це сказано в заяві пресслужби ЦВK у Fаcebook за результатами засідання в п'ятницю, 11 жовтня.

"Розглянувши звернення 21 ОДА щодо ухвалення Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад, ЦВК встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законам України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів і призначив на неділю, 22 грудня 2019 року, перші вибори в 86 об'єднаних територіальних громадах (1 міська, 16 селищних, 69 сільських ОТГ)", – заявили в Центрвиборчкомі.

В Україні призначені перші місцеві вибори в ОТГ cheline.com.ua

Повідомляється, що вибори пройдуть:

у Вінницькій області – в 3 об'єднаних територіальних громадах,

у Волинській області – в 2 ОТГ,

в Дніпропетровській області – в 5 ОТГ,

в Донецькій області – в 1 ОТГ,

в Житомирській – в 1 ОТГ,

в Закарпатській області – в 9 ОТГ,

в Запорізькій області – в 8 ОТГ,

в Івано-Франківській області – в 6 ОТГ,

в Київській області – в 2 ОТГ,

в Кіровоградській області – в 6 ОТГ,

в Луганській області – в 1 ОТГ,

в Миколаївській області – в 2 ОТГ,

в Одеській області – в 5 ОТГ,

в Полтавській області – в 6 ОТГ,

в Рівненській області – в 9 ОТГ,

в Тернопільській області – в 4 ОТГ,

в Харківській області – в 4 ОТГ,

в Херсонській області – в 2 ОТГ,

в Хмельницькій області – в 4 ОТГ,

в Чернівецькій області – в 1 ОТГ,

в Чернігівській області – в 5 ОТГ.

Крім того комісія оголосила початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів із 2 листопада 2019 року.

У цілому, за попередніми підрахунками в цих виборах зможуть взяти участь більше 380 000 осіб.

Відзначається, що протягом майже чотирьох попередніх років, із 25 жовтня 2015 до 30 червня 2019 в Україні були призначені перші місцеві вибори в 896 об'єднаних територіальних громадах. Після проведення виборів 22 грудня 2019 загальна чисельність всіх разом узятих перших виборів в ОТГ складе 982.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

29 квітня 2018 року перші вибори провели в 40 ОТГ. Лідером стала партія п'ятого президента України Петра Порошенка "БПП" (зараз "Європейська солідарність" – Ред.).

24 грудня 2018 року перші вибори провели в 78 нових ОТГ. Впевнену перемогу знову здобула політсила "БПП".

30 червня 2019 року ще в частині ОТГ України пройшли перші місцеві вибори. У лідерах опинилися партії "Батьківщина" і "Наш край".

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