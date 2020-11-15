У низці міст України проходить другий тур виборів: усі деталі онлайн. Фото і відео

У неділю, 15 листопада, в Україні проходить другий тур місцевих виборів-2020 – українці знову обирають мерів міст, голів селищних і сільських рад.

Повторне голосування призначено у Київській, Волинській, Донецькій, Одеській, Сумській, Херсонській і Хмельницькій областях. Зокрема мешканці Сум, Одеси, Луцька, Херсона, Краматорська, Кам’янця-Подільського та Українки, що на Київщині, повинні обрати одного з двох кандидатів, які вийшли до другого туру. Виборчі дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію всіх подробиць голосування.

Інфографіка щодо другого туру місцевих виборів в Україні

Зауважимо, що в низці міст другий тур виборів відбудеться в наступні неділі – 22 і 29 листопада.

Так, 22 листопада вибори пройдуть у таких містах: Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Дрогобич, Ужгород, Бровари, Бердянськ, Полтава, Львів, Рівне, Миколаїв, Черкаси.

Крім того, 29 листопада пройде другий тур виборів мера Чернівців. Тоді як повторні вибори голови Бориспільської територіальної громади в Київській області призначено на 31 січня 2021 року.

Перелік громад, у яких не було обрано з першого разу міських, селищних і сільських голів за результатами місцевих виборів 25 жовтня ЦВК

Між ким обирають виборці

У Луцьку в другому турі зустрінуться радник міського голови Ігор Поліщук (партія "За майбутнє", 18 934 голосів, або 32,47% у першому турі) і гендиректор ДП "Волиньстандартметрологія", самовисуванець Богдан Шиба (7662, або 13,14%) .

У Сумах жителям потрібно зробити вибір між чинним мером Олександром Лисенком (ВО "Батьківщина", 28 877, або 44,2%) та головою Сумського райради Вадимом Акперовим ("Європейська солідарність", 9609, або 14,71%).

В Одесі за крісло мера поборються нинішній очільник міста Геннадій Труханов (партія "Довіряй справам", 77 518, або 37,54%) і нардеп Микола Скорик ("Опозиційна платформа – За життя", 39 351, або 19,06%).

У Херсоні в другому турі візьмуть участь заступник голови парламентського комітету з аграрної та земельної політики (група "За майбутнє") Ігор Колихаєв (від "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", 22 777 голосів, або 30,75%) і ексмер Херсона (2002-2012 роки), керівник Херсонської міської громадської асоціації будівельників та інвесторів "Будінвестсоюз" Володимир Сальдо (від партії "Блок Володимира Сальдо", 12 660, або 17,09%).

У Краматорську в повторному голосуванні зійдуться директор із маркетингу та збуту ПАТ "Енергомашспецсталь", самовисуванець Олександр Гончаренко (19 390, або 48,61%) і чинний мер, самовисуванець Андрій Панковий (15 056, або 37,75%).

У Кам'янці-Подільському на пост мера претендують директор благодійного фонду "Мі – кам'янчани", самовисуванець Володимир Мельниченко (10 048, або 40,47%) і глава Кам'янець-Подільської міської організації ВО "Свобода" Михайло Посітко (8803, або 35 ,46%).

Жителі Українки (Київська обл.) повинні зробити вибір між двома кандидатами, які отримали однакову кількість голосів – Оксаною Кирилюк (від партії "Слуга народу") і Олександром Туренком (від партії "Європейська солідарність"), яких 25 жовтня підтримали по 1233 виборці (по 17,4%).

Скільки й до якого часу підраховуватимуть голоси

Центральна виборча комісія України затвердила роз’яснення підготовки та проведення повторного голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (до 10 тисяч жителів), сільського, селищного, міського голови. Відповідну постанову №436 зі змінами, було ухвалено 29 жовтня 2020 року.

ЦВК вказала на декілька важливих положень документа:

рішення про призначення повторного голосування сільська, селищна, міська ТВК повинна ухвалити одразу після встановлення результатів голосування з відповідних місцевих виборів;

повторне голосування призначається на неділю – в межах тритижневого строку після дня ухвалення рішення про його призначення;

для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені постановами ЦВК (із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів "ПОВТОРНЕ ГОЛОСУВАННЯ" та дати його проведення).

Зазначається, що результати голосування у другому турі місцевих виборів повинно бути встановлено не пізніше ніж на п'ятий день із дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Як повідомляв OBOZREVATEL: