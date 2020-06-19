В Україні представили партію мерів "Пропозиція". Відео

Політика 14:17, 19.06.2020

У п'ятницю, 19 червня, в Україні представили партію мерів "Пропозиція".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, у новостворену партію увійшли керівники шести українських міст (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Склад "Пропозиції":

  • мер Дніпра Борис Філатов;

  • мер Миколаєва Олександр Сенкевич;

  • мер Чернівців Олексій Каспрук;

  • мер Житомира Сергій Сухомлин;

  • мер Кропивницького Андрій Райкович;

  • мер Каховки Херсонської області Андрій Дяченко.

На презентації члени партії повідомили, що її метою стане побудова ефективної системи самоврядування в країні.

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL політичний експерт Сергій Гайдай, який консультує новостворену політсилу, прояснив ситуацію з неприєднанням до неї мера Києва Віталія Кличка та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Перший, за словами Гайдая, планує і далі розвивати власну політсилу – партію УДАР. Другий же хотів стати лідером нової політсили.

При цьому експерт наполягає: називати "Пропозіцію" "партією мерів" не зовсім правильно. Адже мова йде про всеукраїнську політичну силу, відкриту для всіх, хто підтримає програму партії.

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