В Україні представили партію мерів "Пропозиція". Відео
У п'ятницю, 19 червня, в Україні представили партію мерів "Пропозиція".
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, у новостворену партію увійшли керівники шести українських міст (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Склад "Пропозиції":
мер Дніпра Борис Філатов;
мер Миколаєва Олександр Сенкевич;
мер Чернівців Олексій Каспрук;
мер Житомира Сергій Сухомлин;
мер Кропивницького Андрій Райкович;
мер Каховки Херсонської області Андрій Дяченко.
На презентації члени партії повідомили, що її метою стане побудова ефективної системи самоврядування в країні.
Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL політичний експерт Сергій Гайдай, який консультує новостворену політсилу, прояснив ситуацію з неприєднанням до неї мера Києва Віталія Кличка та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Перший, за словами Гайдая, планує і далі розвивати власну політсилу – партію УДАР. Другий же хотів стати лідером нової політсили.
При цьому експерт наполягає: називати "Пропозіцію" "партією мерів" не зовсім правильно. Адже мова йде про всеукраїнську політичну силу, відкриту для всіх, хто підтримає програму партії.