В Україні представили партію мерів "Пропозиція". Відео

У п'ятницю, 19 червня, в Україні представили партію мерів "Пропозиція".

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, у новостворену партію увійшли керівники шести українських міст (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Склад "Пропозиції":

мер Дніпра Борис Філатов;

мер Миколаєва Олександр Сенкевич;

мер Чернівців Олексій Каспрук;

мер Житомира Сергій Сухомлин;

мер Кропивницького Андрій Райкович;

мер Каховки Херсонської області Андрій Дяченко.

На презентації члени партії повідомили, що її метою стане побудова ефективної системи самоврядування в країні.

В Україні представили партію мерів "Пропозиція"

В Україні представили партію мерів "Пропозиція"

В Україні представили партію мерів "Пропозиція"

В Україні представили партію мерів "Пропозиція"

Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL політичний експерт Сергій Гайдай, який консультує новостворену політсилу, прояснив ситуацію з неприєднанням до неї мера Києва Віталія Кличка та експрем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Перший, за словами Гайдая, планує і далі розвивати власну політсилу – партію УДАР. Другий же хотів стати лідером нової політсили.

При цьому експерт наполягає: називати "Пропозіцію" "партією мерів" не зовсім правильно. Адже мова йде про всеукраїнську політичну силу, відкриту для всіх, хто підтримає програму партії.