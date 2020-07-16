Рада ухвалила зміни у Виборчий кодекс: деталі

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону №3485, покликаний усунути прогалини та неузгодженості, а також змінити терміни й спростити виборчі процедури в Україні. Згідно з ним, у країні посилять покарання за підкуп виборців.

За відповідне рішення з правками й доповненнями до Виборчого кодексу на засіданні парламенту 16 липня проголосувало 308 депутатів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що законопроектом депутати пропонують проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками в містах із населенням від 15 000 осіб. Тобто фактично тільки в малих населених пунктах залишається можливість висунення кандидатів самовисуванцями. Так виборці ставитимуть дві позначки: за партію і кандидата від неї.

Крім цього, буде введено заставу для кандидатів, які йтимуть за мажоритаркою, чого раніше не було, в розмірі 20% від мінімальної зарплати.

Результаты голосования

У великих містах для висуванців за партійними списками застава зменшиться в чотири рази. Так, на кожні 10 тис. виборців у населених пунктах з понад 90 тис. жителів кожної партії доведеться спочатку викласти одну мінімальну зарплату (зараз це 4723 грн), а за мера – приблизно 1 млн гривень.

Депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що під час голосування за проєкт закону №3485 парламентарі затвердили виборчу квоту 25% а не 5%, чого хотів комітет.

"Тепер ми маємо відкрито-закриті списки в кодексі", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Бюлетень (Telegram-канал "Правда Качури)

Також законопроєкт покликаний посилити роль депутатських груп у місцевому виборчому процесі: розширити їхню сферу, щоб вони змогли впливати на формування виборчих комісій за умови укладення ними угоди про співпрацю з однією партією.

Ще ухваленим проєктом закону пропонують практику використання інноваційних технологій у виборчому процесі, таких як голосування на дільниці за допомогою комп'ютера, підрахунок голосів за допомогою електронних систем, подачу документів кандидатами в режимі онлайн.

Скриншот повідомлення нардепа (Telegram-канал "Правда Качури)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому читанні проєкт закону №3485, який передбачає посилення покарання за підкуп виборців, Верховна Рада ухвалила 4 червня.