В Україні почалися тести новітніх апаратів ШВЛ: у Зеленського розкрили деталі

Політика 16:06, 13.04.2020

Дві українські компанії тестують апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) власної розробки.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, можливість поставок в лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва обговорювалася на традиційній нараді з питань боротьби з коронавірусом під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський на нараді

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легенів в рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", – зазначив президент.

Якщо показники якості тестованих ШВЛ будуть відповідати закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже в найближчі тижні.

Як писав OBOZREVATEL, в лікарні у Львові спалили необхідний для хворих COVID-19 апарат штучної вентиляції легенів при спробі "поліпшити" його.

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