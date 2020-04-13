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13 квітня • оновлено в 17:13
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В Україні почалися тести новітніх апаратів ШВЛ: у Зеленського розкрили деталі

2.3т
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Дві українські компанії тестують апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) власної розробки.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, можливість поставок в лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва обговорювалася на традиційній нараді з питань боротьби з коронавірусом під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський на нараді

Володимир Зеленський на нараді

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легенів в рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", – зазначив президент.

Якщо показники якості тестованих ШВЛ будуть відповідати закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже в найближчі тижні.

Як писав OBOZREVATEL, в лікарні у Львові спалили необхідний для хворих COVID-19 апарат штучної вентиляції легенів при спробі "поліпшити" його.

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Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Офіс президента президент вірус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что с тестами ПЦР отечественного производства. Как получили тесты так получим и ИВЛ. Даже маски с Китая завозятся, а то ИВЛ начнут выпускать - для Украины сейчас это уровень космической разработки, кроме как сеять и собирать урожай всё остальное разучились делать
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Коронавірус. Найважливіше

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