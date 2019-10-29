В Україні підвищать надбавки для осіб з інвалідністю: Рада підтримала ідею Тимошенко

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт авторства Юлії Тимошенко щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд (№2031).
Як політик зазначила на своїй сторінці у Facebook, ті гроші, які виплачуються зараз, абсолютно не покривають витрат.
"Виплати не можуть задовольнити навіть мінімальні потреби людини – витрати на засоби гігієни, медичні обстеження, ліки, фізичну та соціально-педагогічну реабілітацію, харчування, комунальні послуги та одяг. А сімей, які доглядають дітей з інвалідністю та людей, які мають інвалідність з дитинства, в Україні – понад 161 тисячу", – зауважила парламентар.
Юлія Тимошенко
Зокрема команда "Батьківщини" запропонувала таке підвищення:
особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ПМ);
особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи – з 50% до 100% ПМ;
одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду – з 15% до 75% ПМ.
Тимошенко висловила сподівання, що депутати будуть так само одностайними, коли законопроєкт буде виноситися на друге читання і голосуватися в цілому.
Як зазначив зі свого боку співавтор документу, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, це соціальний законопроєкт, спрямований на підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з інвалідністю. Він зауважив, що станом на 1 квітня цього року соціальна допомога особам з інвалідністю становила від 1564 грн до 3365 грн для особи з інвалідністю підгрупи А з надбавкою на догляд, "а це не може задовольнити навіть мінімальні потреби людини".
Як писав OBOZREVATEL, парламентський Комітет із питань соціальної політики підтримав поправку Юлії Тимошенко, яка звільняє спрощенців-ФОПів від штрафних санкцій.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!