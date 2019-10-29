В Україні підвищать надбавки для осіб з інвалідністю: Рада підтримала ідею Тимошенко

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт авторства Юлії Тимошенко щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд (№2031).

Як політик зазначила на своїй сторінці у Facebook, ті гроші, які виплачуються зараз, абсолютно не покривають витрат.

"Виплати не можуть задовольнити навіть мінімальні потреби людини – витрати на засоби гігієни, медичні обстеження, ліки, фізичну та соціально-педагогічну реабілітацію, харчування, комунальні послуги та одяг. А сімей, які доглядають дітей з інвалідністю та людей, які мають інвалідність з дитинства, в Україні – понад 161 тисячу", – зауважила парламентар.

Юлія Тимошенко

Зокрема команда "Батьківщини" запропонувала таке підвищення:

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи – з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ПМ);

особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б I групи – з 50% до 100% ПМ;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду – з 15% до 75% ПМ.

Тимошенко висловила сподівання, що депутати будуть так само одностайними, коли законопроєкт буде виноситися на друге читання і голосуватися в цілому.

Як зазначив зі свого боку співавтор документу, народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, це соціальний законопроєкт, спрямований на підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з інвалідністю. Він зауважив, що станом на 1 квітня цього року соціальна допомога особам з інвалідністю становила від 1564 грн до 3365 грн для особи з інвалідністю підгрупи А з надбавкою на догляд, "а це не може задовольнити навіть мінімальні потреби людини".

Як писав OBOZREVATEL, парламентський Комітет із питань соціальної політики підтримав поправку Юлії Тимошенко, яка звільняє спрощенців-ФОПів від штрафних санкцій.

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