В Україні перед місцевими виборами може початися піар на екотемах, – експерт.

Політолог Кирило Сазонов припустив, що в кількох містах України перед місцевими виборами, які мають відбутися в жовтні, почнуть активно використовувати екологічні теми для досягнення політичних цілей.

Про це повідомляє "5 канал". На його думку, перед виборами можна спостерігати "сплеск громадянської активності". Експерт застеріг: екотематика може стати однією з головних тем на виборах.

За його спостереженнями, такі тенденції вже спостерігаються в Дніпрі, Запоріжжі та Маріуполі. Там екотеми використовують для виведення людей на вулиці. На його думку, політикам вигідно використання саме такої тематики для піару. Зокрема, вони використовують "картинку з активістами і псевдоактивістами".

"Політики вкладають гроші у виборчу кампанію. І звичайно ці гроші вони можуть використовувати для якихось акцій. Від екологічних до питань соціальних, інфраструктурних, тарифних – будь-яких", – сказав Сазонов.

На його думку, одним із головних питань, яким можуть скористатися політики для піару, є небезпека радіаційного забруднення головної водної артерії України – Дніпра, яке може статися внаслідок днопоглиблювальних робіт на річці Прип'ять, яку обходять увагою екологи.

"Ніхто не знає, скільки радіації залишилося в мулі Дніпра, Прип'яті та Десні, адже жодні дослідження не проводилися", – зазначив експерт.

На його думку, для розв'язання цих та інших хронічних екологічних проблем України потрібні не традиційні проплачені передвиборчі акції, а стратегічна державна програма, яка повинна планомірно виконуватися протягом десятків років.