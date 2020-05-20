Карантин в Україні продовжили до 22 червня, але ослабили: що зміниться

Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 червня, однак послабив заборони, які діяли до 22 травня.

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Відповідне рішення одноголосно ухвалили на засіданні уряду 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, із 22 травня по 22 червня на території Україні карантин встановлено із урахуванням епідемічної ситуації в регіонах, тобто адаптивний.

Карантин в Україні послабили ще більше

Карантинні заходи залежатимуть від певних ознак епідемічної ситуації в регіонах:

інцидентність – захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення;

заповненість ліжок у лікарнях, які лікують коронавірус (не повинна перевищувати 50%);

кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні – більше 12 000 на 100 тис. населення за останні 7 днів.

"Послаблення застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення ТЕБ і НС. Ведення саме адаптивного карантину дасть нам змогу повністю контролювати ситуацію із захворюваністю на COVID-19 в Україні", – підкреслив на засіданні глава МОЗ Максим Степанов.

Так, із 22 травня відновлять роботу:

міський та приміський транспорт;

готелі (крім хостелів, без ресторанів і басейнів);

дозволять проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб і без глядачів);

церковні служби (не більше 1 людини на 10 м²).

За словами прем’єр-міністра Дениса Швигаля, також йдеться відновлення роботи дитячих садочків і метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація.

"Щодо цього ми працюватимемо спільно з місцевою владою", – зазначив він.

Зауважимо, що відповідну постанову з повним переліком дозволеного на другому етапі пом’якшення карантину буде оприлюднено для громадськості 21 травня.

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