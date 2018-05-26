В Україні офіційно перейменували ВДВ: нова назва

В Україні вступив у силу закон № 2396-VIII, який передбачає перейменування ВДВ у Десантно-штурмові війська з абревіатурою ДШВ.

Відповідне рішення було прийнято, щоб уникнути збігу абревіатури високомобільних десантних військ (ВДВ) з назвою російських Повітряно-десантних військ - теж скорочено ВДВ.

Верховна Рада прийняла цей законопроект, ініційований Петром Порошенком, у квітні поточного року.

Декількома днями раніше глава держави підписав документ, який тим самим вніс зміни до законів "Про Збройні сили України", "Про оборону України" та "Про правовий режим воєнного стану", який вступає в дію саме 26 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна, починаючи з 2017 року, відзначає день Десантно-штурмових військ 21 листопада, а не 2 серпня, як це було раніше.