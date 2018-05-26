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В Україні офіційно перейменували ВДВ: нова назва

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В Україні вступив у силу закон № 2396-VIII, який передбачає перейменування ВДВ у Десантно-штурмові війська з абревіатурою ДШВ.

Відповідне рішення було прийнято, щоб уникнути збігу абревіатури високомобільних десантних військ (ВДВ) з назвою російських Повітряно-десантних військ - теж скорочено ВДВ.

Верховна Рада прийняла цей законопроект, ініційований Петром Порошенком, у квітні поточного року.

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Декількома днями раніше глава держави підписав документ, який тим самим вніс зміни до законів "Про Збройні сили України", "Про оборону України" та "Про правовий режим воєнного стану", який вступає в дію саме 26 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна, починаючи з 2017 року, відзначає день Десантно-штурмових військ 21 листопада, а не 2 серпня, як це було раніше.

Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Об'єкт
Верховна Рада України
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