В Україні настав "день тиші" перед місцевими виборами-2020: що це значить і чого не можна робити

В Україні з опівночі суботи, 24 жовтня, настав "день тиші" перед голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня.

Цього дня будь-яка агітація за того чи іншого кандидата заборонена законодавством.

Ідеться про:

масові політичні акції (збори, мітинги, ходи, демонстрації, пікети),

роздачу агітаційних матеріалів,

проведення концертів,

демонстрацію фільмів або публікацію політичних опитувань,

поширювання екстремістських матеріалів і закликів до насильницького повалення влади,

підкуп виборців товарами й послугами,

встановлення інформаційних наметів,

публічні заклики голосувати за або проти того чи іншого кандидата.

За порушення закону передбачено штраф у розмірі від 500 до 850 грн для громадян і від 850 до 1360 для посадових осіб.

Водночас заборона не діє на поширення інформації про самі вибори, заклики взяти в них участь, а також роз'яснення законодавчих норм і порядку голосування.

"День тиші" потрібен для того, щоб виборці могли самостійно та спокійно обдумати, вибрати кандидатів і проголосувати за них.

У неділю, 25 жовтня, українцям потрібно буде визначитися з мерами міст і головами селищних рад. Голосування проходитиме з 8:00 до 20:00. Його результати має бути оголошено не пізніше ніж 6 листопада.

Це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах, ще й за оновленим виборчим законодавством.

Перші вибори пройдуть у 1439 об'єднаних територіальних громадах. Українці виберуть депутатів сільських, селищних, міських рад громад. Також пройдуть чергові вибори сільських, селищних, міських голів (мерів) у всіх областях України.

Водночас, згідно з рішенням ЦВК, у 18 прифронтових районах Донецької та Луганської областей вибори не відбудуться. Це:

10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області;

8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області;

території Новоайдарської селищної громади Щастинського району на частині виборчих дільниць, зокрема № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277.

У чому особливість місцевих виборів 2020

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

вибори організовуватимуться на новій територіальній основі;

у рік проведення чергових місцевих виборів пройдуть перші місцеві вибори в громади, які призначаються і проводяться разом із черговими;

вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;

місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менше ніж дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Нові виборчі системи використовуватимуться залежно від кількості виборців у громаді.

Як змінилося виборче законодавство

Депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальних громад, де проживає до 10 тисяч виборців) обиратимуть за мажоритарною системою щодо більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної громади.

У кожному такому окрузі може бути обрано не менше ніж два і не більше ніж чотири депутати. Спочатку виборець повинен проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії. Також вводиться нова система висунення кандидатів у депутати – єдиного і територіального виборчих списків. Крім того, 25 жовтня перші обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВС озвучили підсумки порушень під час передвиборчої кампанії в Україні. Усього було отримано понад 7 тисяч заяв, відкрито понад 550 кримінальних проваджень і складено понад 1,5 тисячі адмінпротоколів.