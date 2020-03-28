Головна Новини
28 березня • оновлено в 11:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

В Україні можуть посилити карантин, як в Італії та Франції: Аваков назвав умови

8.3т
Читати матеріал російською

Існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать, посилять або введуть надзвичайний стан.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявив в інтерв'ю "Бабель" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у цьому питанні Україна може наслідувати приклад Франції і Італії, де введені, по суті, напіввійськові заходи.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

"Чи можливий надзвичайний стан у нас? Так, можливий, коли президент видасть указ, а парламент протягом 48 годин його підтримає", – зазначив він.

За словами глави МВС, зараз надзвичайний стан країні не потрібен, так як вистачає інструментів надзвичайної ситуації.

"Суспільство, в більшості своїй, реагує адекватно і буде реагувати ще більш адекватно, коли цифри статистики, на жаль, стануть більш сумними", – додав Аваков.

Також він підкреслив, що під час надзвичайного стану можуть ввести штрафи за вихід на вулицю без крайньої необхідності.

"Якщо введуть надзвичайний стан, він обмежить конституційне право на свободу пересування. Після цього мають визначити розмір штрафів, які будуть співвідноситися зі статтями кримінального кодексу", – повідомив міністр.

Раніше OBOZREVATEL писав, в чому різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України вірус
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
24
9
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сусанин Иван
Сусанин Иван
нужно было за батраками которые вернулись с потенциально зараженных стран, вести наблюдение ,а теперь поздно пить боржоми ,когда почки отстегнулись
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Обязательно необходим режим ЧС для принятия нужного закона о земле. После чего Зелю гэть, а Авакяна на трон.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хохол, но не дебил
Хохол, но не дебил
Обязательно нужно продлить карантин. Навсегда!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги