В Україні можуть посилити карантин, як в Італії та Франції: Аваков назвав умови

Існує ймовірність, що карантин в Україні продовжать, посилять або введуть надзвичайний стан.

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Як заявив в інтерв'ю "Бабель" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, у цьому питанні Україна може наслідувати приклад Франції і Італії, де введені, по суті, напіввійськові заходи.

Арсен Аваков

"Чи можливий надзвичайний стан у нас? Так, можливий, коли президент видасть указ, а парламент протягом 48 годин його підтримає", – зазначив він.

За словами глави МВС, зараз надзвичайний стан країні не потрібен, так як вистачає інструментів надзвичайної ситуації.

"Суспільство, в більшості своїй, реагує адекватно і буде реагувати ще більш адекватно, коли цифри статистики, на жаль, стануть більш сумними", – додав Аваков.

Також він підкреслив, що під час надзвичайного стану можуть ввести штрафи за вихід на вулицю без крайньої необхідності.

"Якщо введуть надзвичайний стан, він обмежить конституційне право на свободу пересування. Після цього мають визначити розмір штрафів, які будуть співвідноситися зі статтями кримінального кодексу", – повідомив міністр.

Раніше OBOZREVATEL писав, в чому різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом.

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