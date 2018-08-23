В Україні можуть перенести вибори президента: озвучені подробиці

Президент Петро Порошенко має намір домогтися перенесення дати проведення чергових виборів глави держави з весни на літо 2019-го.

Про це у своїй статті на ZN.ua написав журналіст Сергій Рахманін з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента. Так, за його даними, вибори нібито мають намір провести не 31 березня, як це заплановано згідно з Конституцією, а 9 червня.

За словами журналіста, в АП розраховують, що таким чином нібито буде легше скористатися адмінресурсом і знизити явку виборців.

Рахманін пише, що такий план Банкової спирається на нестиковку, присутню в тексті Конституції.

"Частина перша 103-ї статті Основного закону встановлює: президент обирається терміном на п'ять років. Частина п'ята цієї ж статті визначає датою проведення чергових президентських виборів" останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента". І, нарешті, частина перша статті 104 роз'яснює, що відлік президентських повноважень починається з моменту прийняття присяги", - пише журналіст.

Він нагадав, що Порошенко присягнув 7 червня 2014 року, і якщо застосувати до президентських повноважень формулу "від дзвінка до дзвінка", то вони у чинного гаранта мають завершитися 7 червня 2019 року.

Згідно з Конституцією, дата наступних президентських виборів (остання неділя березня п'ятого року повноважень глави держави) - 31 березень 2019 року.

Рахманін також стверджує, що домогтися перенесення Порошенко має намір через Конституційний суд.

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"Очікується, що подання (якщо Порошенко все ж таки зважиться зіграти в цю гру) буде внесене до КС вже восени. І його автором, буде, швидше за все, не сам Петро Олексійович. Перспективи розгляду цієї справи? Думки джерел у самому Конституційному суді з цього приводу розходяться. Одне джерело переконане, що з правової точки зору питання зрозуміле: вибори глави держави мають відбутися у березні 2019 року. Але при цьому мій співрозмовник припустив, що КС може прийняти рішення в інтересах президента", - йдеться у статті.

У той же час, як написав народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook. до Конституційного суду вже збираються внести подання про перенесення виборів президента України.

"За моєю інформацією, готується подання до Конституційного Суду з метою перенесення дати виборів президента України", - написав він, не вказавши, хто саме має намір це зробити.

ТСН з посиланням на джерела повідомляє, що відповідне подання, швидше за все, передадуть депутати, близькі до БПП.

Приводом для подання стало те, що попередні президентські вибори проходили у травні 2014 року, а не у березні, як прописано у Конституції.

Зі свого боку народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Іван Винник заявив, що дата чергових президентських виборів не буде перенесена.

"Я не думаю, що таке подання буде, а якщо воно і буде, я не вірю, що Конституційний суд може його підтримати, оскільки, на мою думку, немає жодних підстав переносити волевиявлення громадян", - сказав Винник, передає "Інтерфакс-Україна".

А голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що йому нічого не відомо про підготовку звернення до Конституційного суду щодо перенесення дати президентських виборів, і наголосив, що згідно з Конституцією ці вибори повинні відбутися в останню неділю березня 2019 року.

"Я вважаю, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції. Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією вибори відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Тільки так я бачу законні підстави і законні умови", - сказав спікер.

Разом з тим Парубій зазначив, що з офіційних джерел йому не відомо про те, що готується подання до КС з метою перенесення дати президентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у президентських соцопитуваннях першими йдуть лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко .

При цьому Порошенко посідає в них 4-5 місця.