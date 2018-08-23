МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
БлогиСвіт

В Україні можуть перенести вибори президента: озвучені подробиці

8.8тЧитати новину російською

Президент Петро Порошенко має намір домогтися перенесення дати проведення чергових виборів глави держави з весни на літо 2019-го.

Про це у своїй статті на ZN.ua написав журналіст Сергій Рахманін з посиланням на свої джерела в Адміністрації президента. Так, за його даними, вибори нібито мають намір провести не 31 березня, як це заплановано згідно з Конституцією, а 9 червня.

За словами журналіста, в АП розраховують, що таким чином нібито буде легше скористатися адмінресурсом і знизити явку виборців.

Новини
"Вакарчука готують": посол розповів, кого підтримають США на виборах президента

Рахманін пише, що такий план Банкової спирається на нестиковку, присутню в тексті Конституції.

"Частина перша 103-ї статті Основного закону встановлює: президент обирається терміном на п'ять років. Частина п'ята цієї ж статті визначає датою проведення чергових президентських виборів" останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента". І, нарешті, частина перша статті 104 роз'яснює, що відлік президентських повноважень починається з моменту прийняття присяги", - пише журналіст.

Він нагадав, що Порошенко присягнув 7 червня 2014 року, і якщо застосувати до президентських повноважень формулу "від дзвінка до дзвінка", то вони у чинного гаранта мають завершитися 7 червня 2019 року.

Згідно з Конституцією, дата наступних президентських виборів (остання неділя березня п'ятого року повноважень глави держави) - 31 березень 2019 року.

Рахманін також стверджує, що домогтися перенесення Порошенко має намір через Конституційний суд.

Новини
Гриценко відповів анекдотом на чутки про перенесення виборів президента

"Очікується, що подання (якщо Порошенко все ж таки зважиться зіграти в цю гру) буде внесене до КС вже восени. І його автором, буде, швидше за все, не сам Петро Олексійович. Перспективи розгляду цієї справи? Думки джерел у самому Конституційному суді з цього приводу розходяться. Одне джерело переконане, що з правової точки зору питання зрозуміле: вибори глави держави мають відбутися у березні 2019 року. Але при цьому мій співрозмовник припустив, що КС може прийняти рішення в інтересах президента", - йдеться у статті.

У той же час, як написав народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook. до Конституційного суду вже збираються внести подання про перенесення виборів президента України.

"За моєю інформацією, готується подання до Конституційного Суду з метою перенесення дати виборів президента України", - написав він, не вказавши, хто саме має намір це зробити.

ТСН з посиланням на джерела повідомляє, що відповідне подання, швидше за все, передадуть депутати, близькі до БПП.

Приводом для подання стало те, що попередні президентські вибори проходили у травні 2014 року, а не у березні, як прописано у Конституції.

Зі свого боку народний депутат України від Блоку Петра Порошенка Іван Винник заявив, що дата чергових президентських виборів не буде перенесена.

"Я не думаю, що таке подання буде, а якщо воно і буде, я не вірю, що Конституційний суд може його підтримати, оскільки, на мою думку, немає жодних підстав переносити волевиявлення громадян", - сказав Винник, передає "Інтерфакс-Україна".

А голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що йому нічого не відомо про підготовку звернення до Конституційного суду щодо перенесення дати президентських виборів, і наголосив, що згідно з Конституцією ці вибори повинні відбутися в останню неділю березня 2019 року.

"Я вважаю, що вибори мають відбутися відповідно до Конституції. Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією вибори відбуваються в останню неділю березня п'ятого року повноважень. Тільки так я бачу законні підстави і законні умови", - сказав спікер.

Разом з тим Парубій зазначив, що з офіційних джерел йому не відомо про те, що готується подання до КС з метою перенесення дати президентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у президентських соцопитуваннях першими йдуть лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко .

При цьому Порошенко посідає в них 4-5 місця.

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особи
Петро ПорошенкоСергій Рахманін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
88
13
Смішно
74
Цікаво
326
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Какая разница кто будет президентом? Ничего не изменится, кроме как для самого выбранного/назначенного лица. А рядовым украинцам пофиг. Лучше не станет никогда.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Новый Президент Украины будет назначен в 2019 г. Путиным и Трампом. При этом им глубоко начхать будет это март или июнь- короче,как будет время. Скорее всего они назначат Юлю- она и с чертом договорится...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Николаев Олег
Николаев Олег
Мартин Алекс, Трампом. Путин в Белоруссии даже не может назначить, а тут ему американцы не дадут ничего без грандиозных уступок по Сирии. А на это Володя не пойдёт, и правильно. Украина - это локальный гнойник, хоть и под боком, а Сирия - это мировая проблема, которую без России не решить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Русский Солдат
Русский Солдат
Я думаю, что выборы совсем отменят, иначе петрушке киевскому у власти не удержаться, устроят провокацию на Донбассе, введут военное положение и отменят. Теперь уже можно вводить военное положение, кредитов больше не будет, так как такого повышения цен на газ народ больше не выдержит, взбунтуется. Так и так жопа.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Soiko Alexey
Soiko Alexey
Русский Солдат, думаю бунта не будет, все бунтовщики сейчас в раде, адм. презика и правительстве. К тому же есть силовое крыло дебилов, типа с14 с жекой караськой и правосеки, которые любых ментов изуродуют. Поэтому пока с14 с голодухи пухнуть не начнет, ничего не будет. Адекватных украинцев жалко.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, ты иди в петушарню к себе сынка своего учи как пуп давать сосать вождю, своим животным делом занимайся и не лезь к людям, ваше племя убийцы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги