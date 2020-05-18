В Україні можуть дозволити подвійне громадянство: законопроєкт викликав суперечки у Раді

Верховна Рада цього тижня має намір розглянути президентський законопроєкт №2590 про подвійне громадянство в Україні.

Водночас між депутатськими фракціями щодо ухвалення цього документа зав'язалася суперечка. Про це йшлося на погоджувальній раді 18 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ініціатива президента об'єднати 65 мільйонів українців, які проживають по всьому світу, знаходить своє втілення частково у цьому законопроєкті. Він напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців і з діаспорськими організаціями", – звернувся до колег заступник голови ВРУ, представник президента у Раді Руслан Стефанчук.

За його словами, у проєкті закону чітко прописані норми щодо того, як обиратимуться країни, в яких визначатиметься громадянство. І йдеться нібито не про відкритий перелік, а такий, який затверджуватиметься окремо Верховною Радою чи Кабміном.

"Тобто це не буде волонтерський підхід щодо визнання усіх громадян, які проживають в інших країнах. Президент України підтримує пропозицію розглянути найближчим часом цей законопроєкт", – додав Стефанчук.

Натомість проти такого рішення виступили представниця "Європейської солідарності" Ірина Геращенко та лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Друга навіть висунула вимогу зняти питання з розгляду, оскільки "це завершиться розпадом території України".

Зі свого боку спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що навіть якщо законопроєкт потребує доопрацювання, то все одно рішення має ухвалювати парламент.

Засідання погоджувальної ради депутатських фракцій 18 травня

"Насамперед ми говоримо про перше читання законопроєкту. Якщо він буде підтриманий у першому читанні, а не буде відправлений на доопрацювання. Голосувати за нього за основу чи в цілому ніхто не планує, і навіть такого рішення комітету, якщо не помиляюся, немає", – зауважив він.

Тоді як голова профільного комітету, член депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець запевнив, що на комітеті проєкт закону розглянули і з'ясували, що до нього "справді є дуже багато запитань". Але теж пояснив, що для того, аби законопроєкт відправити на повторне перше читання, його все одно треба винести в залу.

Разумков пропонував залишити проєкт у порядку денному. На вимогу "Батьківщини" і "ЄС" він таки порушив питання щодо зняття на погоджувальній раді, але голови фракцій та груп відповідне рішення не підтримали.

За даними ж нардепки від фракції "Європейська солідарність" Вікторії Сюмар, це питання мають розглянути 19 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні захотіли узаконити подвійне громадянство. Перший крок було зроблено у грудні 2019-го – президентський законопроєкт №2590 подано на розгляд до Верховної Ради.