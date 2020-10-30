В Україні можуть провести довибори в Раду: Корнієнко назвав регіони і дату

Наприкінці березня 2021 року у 184-му та 87-му округах можуть відбутися довибори до Верховної Ради України.

Про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі програми "Право на владу" 29 жовтня. Переобиратися будуть депутати, які пішли в місцеву владу за результатами виборів 25 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це представник нашої партії – [Зіновій] Андрійович по 87 округу і дуже можливо, майбутнім мером Херсона стане пан [Ігор] Колихаєв, який також є народним депутатом по 184 округу. Там, можливо, будуть довибори. Можливо, ще десь мажоритарники підуть в місцеву владу. У нас зараз два дні голосування – це в березні, людей вже готуємо попередньо морально, будуть довибори", – розповів політик.

Він також наголосив, що в січні відбудуться партійні з'їзди, і там також будуть ухвалювати кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що, за словами Корнієнка, пропрезидентська партія "Слуга народу" здобула першість на місцевих виборах в обласні і районні ради України. Така статистика базується на підсумках одночасного підрахунку "Слуги народу" на 49% виборчих дільниць, уточнив він.