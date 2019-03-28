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"В Україні може бути третій Майдан!" Кравчук назвав умову

1.8тЧитати матеріал російською

В Україні можуть спалахнути масові акції протесту за підсумками президентських виборів.

Таке припущення зробив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT.

"Третій Майдан може бути за умови загальної фальсифікації виборів", - сказав він.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що в Україні відбувається політична, економічна, соціальна і військово-силова кризи. За його словами, в Україні є люди, які свої інтереси ставлять вище інтересів держави, тому економіка знаходиться на такому низькому рівні.

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Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Последствия сдачи ЯО москве оно представить себе не могло, а здесь вдруг ванной себя почувствовало, и как его не тошнит от лицемерия
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1
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ильчук Андрей, У вас ни когда не было ЯО. Украина была всего лишь площадкой, примерно также как сейчас Байконур в Казахстане
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0
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
'Достойный' сторонник Тимошенко.
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Не каркайте, Макарович.Москалі тільки такого чекають.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Poroshenko Petro, все ваше педерастическое племя так гавкает, оно вас и выдает
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кравчук Галина, Проект - Украина, только Обаме был интересен, теперь валяйтесь на свалке истории
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