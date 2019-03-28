"В Україні може бути третій Майдан!" Кравчук назвав умову

В Україні можуть спалахнути масові акції протесту за підсумками президентських виборів.

Таке припущення зробив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT.

"Третій Майдан може бути за умови загальної фальсифікації виборів", - сказав він.

Леонід Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук заявив, що в Україні відбувається політична, економічна, соціальна і військово-силова кризи. За його словами, в Україні є люди, які свої інтереси ставлять вище інтересів держави, тому економіка знаходиться на такому низькому рівні.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!