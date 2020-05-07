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7 травня • оновлено в 18:46
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В Україні коронавірус перемогла рекордна кількість людей: Зеленський вказав на підводні камені

2.7т
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відмітив черговий рекорд України щодо захворюваності на коронавірус, підкресливши, що за добу в країні одужало 299 пацієнтів.

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Натомість президент Володимир Зеленський вказав, мовляв, дані статистики не свідчать про те, що українцям можна розслаблятися. Про це йшлося на традиційній нараді з представниками Кабміну та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, повідомляє сайт глави держави.

"Плановий помірний підхід до виходу з карантину – це правильно. Попри втому, не можна ставитися легковажно до епідемії. Сьогодні кількість заражених – понад пів тисячі", – зауважив він.

В Україні COVID-19 перемогла рекордна кількість людей: Зеленський вказав на підводні камені

Під час наради також обговорювалося проблемне питання щодо Житомирської вірусологічної лабораторії, яка нібито завантажена на сім-вісім днів наперед і збиралася зробити триденну перерву в тестуванні на коронавірус.

Зазначається, що ситуацію взяв під контроль головний санітарний лікар Віктор Ляшко – він уже поспілкувався з представниками лабораторії та вирішив менеджерські питання, які заважали проведенню тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 7 травня, в Україні зареєстровано 13 691 випадок коронавірусу COVID-19.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Денис Шмигаль Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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