В Україні кардинально реформують прокуратуру: Рада підтримала законопроект Зеленського

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект про реформу органів прокуратури в Україні.

За президентську ініціативу на засіданні у вівторок, 10 вересня, проголосували 287 народних депутатів.

При цьому, партія "Європейська солідарність" повністю виступила проти реформи, а представники "Голосу" або відмовилися голосувати, або утрималися.

Рада підтримала законопроект про реформу прокуратури

Відзначається, що основною метою законопроекту є створення передумов для побудови системи прокуратури, діяльність якої базується на принципах ефективності, професіоналізму, незалежності і відповідальності.

Законопроект пропонує внести зміни до Кодексу законів про працю України, законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про Службу безпеки України", "Про попереднє ув'язнення", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про прокуратуру" та ряд інших.

Пропонується створити замість Генпрокуратури України Офіс генпрокурора, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду головного військового прокурора, а також скоротити на п'ять тисяч максимальну кількість працівників органів прокуратури – з 15 до 10 тисяч.

Законопроект пропонує також надати генпрокурору нові повноваження: затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, котрий обіймав адміністративну посаду, посадових обов'язків.

Обумовлюється, що Офіс генерального прокурора очолює генеральний прокурор, у якого є перший заступник і заступники, а також заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Оновлена система прокуратури України повинна виглядати так: Офіс генпрокурора, обласні та окружні прокуратури.

Згідно із законопроектом президент видає указ про звільнення генпрокурора з посади на підставі і в межах подання відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно прокурорів або Вищої ради правосуддя.

Згідно зі змінами на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше п'яти років.

Поіменне голосування за законопроект

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка пояснив суть реформи.

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