"В Україні йде кампанія проти Трампа": ексклюзивне інтерв'ю з офіцером ВМС США

Напередодні виборів в США на ряді українських телеканалів почалася нечесна пропагандистська кампанія проти чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Разом з тим саме завдяки рішенню Трампа українська армія почала отримувати реальну військову допомогу США, включаючи ракетні комплекси Javelin. Про це в авторській програмі журналіста Христини Бондаренко ХристяTalk на каналі Редакція OBOZREVATEL в YouTube заявив капітан ВМС США у відставці Гаррі Табах (щоб подивитися прем'єру програми, проскрольте до кінця цієї новини)

"У вас в ЗМІ йде величезна антітрампівська і антиамериканська пропаганда. Можна сказати, навіть нечесна. Виступають люди, які нічого не знають про Америку, не американці, різні політологи, знавці. І я вважаю своїм обов'язком як американець представити інший бік цієї монети", – наголосив офіцер.

У цьому контексті він спростував ряд поширених міфів, що циркулюють в Україні. Один з них – міф про те, що нібито президент Трамп ухвалив рішення про надання Україні летальної зброї під тиском Конгресу.

"Тиску Конгресу на нього не могло бути, тому що Конгрес в той час був республіканський. Конгрес відразу, ще 2014 року дозволив летальну зброю, але Обама і Байден наклали на це вето, і вам надходили тільки наші списані ковдри і солдатські шкарпетки. І тільки коли прийшов Трамп, він прийняв правильне рішення і зняв це вето. Тоді пішли і "Джевеліни", і снайперські гвинтівки, і те, що було необхідно українській армії", – заявив Табах.

Як писав OBOZREVATEL, в п'ятницю, 23 жовтня, в США пройшов останній раунд передвиборчих дебатів між чинним президентом країни Дональдом Трампом і його конкурентом від Демократичної партії Джо Байденом. Політики обмінялися взаємними звинуваченнями і торкнулися таких тем, як пандемія коронавірусу, корупція і зв'язки з Росією, взаємини з Україною та інше.