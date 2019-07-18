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Світлана Гудкова
Світлана Гудкова
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Україні загрожує справжня громадянська війна — Івасюк

19.5т Читати матеріал російською

Майбутній склад нового скликання Верховної Ради, більшість якого, відповідно до соцопитувань, становитиме президентська партія "Слуга народу" і "Опозиційна платформа – За життя", збирається провести через парламент руйнівні для країни зміни до Конституції.

Насамперед ідеться про введення двопалатного парламенту, який призведе до федералізації України, а згодом до її повного знищення.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив народний депутат першого скликання, колишній радник президента і ексзаступник міністра охорони здоров'я Валерій Івасюк.

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– Яку посаду може отримати Медведчук після виборів? Ішлося про можливість зайняти пост спікера парламенту, або назначити прем'єром?

– Прем'єрства Медведчука не буде, у нього інша функція. Коли він був першим заступником голови ВР, то контролював увесь законодавчий процес, і от той референдум у 2000 році – це також його рук справа. Але тепер він піде далі, бо, думаю, що його ціль – посада голови Конституційного суду. Навряд чи йому потрібен парламент. Гадаю, будучи головою КСУ, він зможе забезпечити визнання неконституційними всіх законів, які захищають українську державність.

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Взагалі мушу сказати, що й новий парламент, як і новий президент, будуть бити по основі української держави – Конституції. Завданням нового скликання Верховної Ради буде скасувати чинну Конституцію, реанімувати її текст 1996 року, а тепер ще й із двопалатним парламентом та федералізацією.

Федералізацію почав Леонід Кравчук із Багіровим, першим секретарем Кримського обкому партії, коли не було соціального, політичного й іншого замовлення на утворення Кримської Автономної Республіки. І де вона зараз, ця республіка?

Так буде і з цими "землями" Смешка та Зеленського. Отже, функція парламенту – винести на референдум нову, антиукраїнську Конституцію, щоб знищити нашу державу.

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– Тепер зрозуміло, чому в парламент у списках від "Слуги народу" набирають людей без досвіду. Українці повелися на нові обличчя, але як нові депутати мають займатися законодавчою роботою, абсолютно не розуміючись на цьому?

– Так, досвід потрібен. Хоча іноді досвід буває гальмом, тому що ти знаєш, до чого це може призвести, але ніколи досвід, якщо він позитивний і людина позитивна, не дозволить авантюри, а зла і поготів.

З'їзд партії "Слуга народу"

З'їзд партії "Слуга народу"

Коли обирали парламент першого скликання ще за Радянського Союзу (у 1990 році), було таке гасло: до парламенту мають йти економісти і юристи. Нашій державі й тоді, і зараз особливо, потрібні такі люди, бо рівень професіоналізму у парламенті, який прийшов після Революції Гідності, був найнижчий порівняно з усіма попередніми.

Те, що зробив Порошенко власноруч, він робив якісно, а те, що робило оточення гройсманів і яценюків – це величезне зло, зокрема й те, що Україна лягла під Міжнародний валютний фонд. Думаю, що і після повернення російської делегації до ПАРЄ Україна мала би переглянути свої зобов'язання перед цією інституцією.

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– Зважаючи на те, що в майбутній парламент також іде мало професіоналів, помилок буде набагато більше?

– Я вам скажу, що буде: вони реалізують свій план, бо у КС лежить закон про мову, він буде скасований, до того ж Росія знову подала до Радбезу ООН це питання.

Люди вийдуть на Майдан, але це вже буде не Майдан із камінням у руках, а з гранатами і зі зброєю, насамперед, може початися справжня громадянська війна.

Це саме те, чого хоче Путін. Він завжди каже, що тут "громадянський конфлікт". Йому ще не вдається довести світові, що на Донбасі, точніше на російсько-українському кордоні, є "конфлікт", а не війна. Але за нового розвитку подій у Києві може статися такий громадянський конфлікт, який далі переросте у громадянську війну. Теперішній Донбас і можлива справжня громадянська війна – це те, що перебуває в прямому причинно-наслідковому зв'язку. От що може бути від вибухової суміші Портнова-Медведчука у поєднанні з входженням усіх зеленських до нового парламенту.

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І в цьому вина лежатиме й на тих людях, які представляють партію "Сила і честь". І якщо, можливо, в інших партіях не розуміють, до чого призведе впровадження двопалатного парламенту, то до політсили Смешка входять колишні розвідники, контррозвідники, робітники спецслужб. Хіба саме вони цього не розуміють? Хто-хто, а вони це точно розуміють, але йдуть на це цілком свідомо.

– Невже проросійський реванш відбудеться?

– А він уже відбувається, тільки зараз його частка росте. Але все одно перемога буде за Україною.

Валерій Івасюк

Валерій Івасюк

NewsOne

У нас є два чинники, які неможливо перемогти. Перший – це оті 30% українців, які показали себе на останніх виборах. Це стала величина, їх не стає більше чи менше. Поясню. Коли кажуть, що 1 грудня 1991 року за Україну голосувало 90%, то багато хто голосував не за незалежну Українську державу, а свій кендюх, за своє більш сите існування. То були ті, хто втомився від порожніх магазинів і талонів на їжу. А саме 30% – то ті, хто голосував за демократичну, суверенну й незалежну Україну.

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Саме цей відсоток українців і створив Революцію Гідності. І якщо нова влада почне нищити Україну, вона повинна знати, що їй цього не подарують, що цього разу їй не уникнути мородобою та крові. Тому що ці 30% зрозуміли, що пробачати не можна. Якщо їх не знищили на Революції Гідності, то будьте певні: вони нищитимуть кожного з нас, хто стоїть за Україну, порубають на капусту. Бо для них це останній шанс.

І другий чинник – це Збройні сили України, які чітко і ясно говорять, що не зрадять своєї честі та гідності перед таким, даруйте за слово, "г*внокомандувачем".

– Вистоїмо?

– Так, вистоїмо. Я ніколи не забуду тієї історії, яка відбулася зі мною у серпні 2014 року, десь після Дня Незалежності.

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У розпал бойових дій в Іловайську, мені зателефонували з Центрального госпіталя Міноборони у Києві, привезли молодого хлопця із фронту. Йому була потрібна термінова ампутація нижньої кінцівки, до того ж у нього застряла куля біля вени азігос, маленької вени біля серця.

Розумієте, за часів Януковича, той же Портнов ліквідував кафедри військової медицини в медінститутах, у госпіталях просто не вистачало військових медиків. Фронтові госпіталі тільки почали формуватися на базі лікарні ім. Мечникова у Дніпрі та обласної лікарні в Харкові, і туди відправилося багато з тих військових хірургів, які ще залишилися. А військова медицина відрізняється від стандартної.

Я прийшов допомогти, познайомився з хлопцем, якому, як виявилося, було всього 17 років, був із глухого села на кордоні з Білорусією. Він пережив декілька складних операцій, які в купі тривали майже 12 годин, і витримав.

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Коли через кілька днів був лікарський обхід, ми зайшли до нього. Біля його ліжка сиділа мати. Я кажу: "Малий, от чого ти зараз хочеш найбільше?". А він відповідає: "Туди". Мати одразу в плач, бо вирішила, що "туди" – це на Небо. А я перепитав: "Туди, це куди?". А він мовив: "На фронт". Оце і є відповіддю на ваше запитання.

Допоки Україна матиме таких синів – не вмре, не загине!

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Sladko Semen
Sladko Semen
Гудок свой захлопни, дура.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А что, двухпалатный парламент разрушил США? Или Германию с Австрией? А автор в курсе, что даже в унитарной Франции в парламенте две палаты? ___________________________________________________________ Похоже, на Украине надо вводить шестипалатный парламент и вот таких авторов в одну конкретную, всем известную....
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Sladko Semen
Sladko Semen
Rabinovich Alexander, да она гудит тут каждый день, берет количеством, а не качеством...
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hunt andres
hunt andres
Интересно, а сейчас у вас на Донбассе "Зарница"? Или репетиция к "настоящей гражданской войне"?
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Семенов Семен
Семенов Семен
hunt andres, на Украине гражданская война идет с 2014 рока.
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