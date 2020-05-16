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17 травня • оновлено в 02:39
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В Україні хочуть ухвалити закон про референдум: Разумков озвучив терміни

6.3т
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Законопроєкт про референдум може бути розглянутий Верховною Радою через кілька тижнів. Його вже направили на розгляд Венеціанської комісії.

Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков у ефірі Радіо Свобода. За його словами, після розгляду у Венеціанській комісії, законопроєкт внесуть до парламенту.

"У вівторок або в середу було підписано лист до Венеціанської комісії, туди був направлений перший законопроект з цього пакета народовладдя, це загальнонаціональний референдум. Я сподіваюся, що найближчим часом, за кілька тижнів, зможемо винести його в зал Верховної Ради і розглянути", – заявив спікер парламенту.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Укрінформ

Нагадаємо, раніше представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що команда Зеленського вже розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів з Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Стефанчук заявляв, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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