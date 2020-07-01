В Україні хочуть підвищити штрафи за неносіння масок: Кабмін дав згоду

В Україні планують посилити адміністративну відповідальність власників громадських установі і закладів, а також транспорту за недотримання відвідувачами та пасажирами маскового режиму.

Відповідну ініціативу озвучив на засіданні Кабміну 1 липня міністр юстиції Денис Малюська. Урядовці ж одностайно підтримали цю пропозицію про штрафи.

Зауважимо, що міністр запропонував встановити спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України, яка буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення. А також окремо – відповідальність юридичних осіб.

Йдеться про власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування там відвідувачів і пасажирів, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок.

"Встановлюємо відповідальність за це відповідно в Кодексі про адміністративне правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", – пояснив міністр.

Підкреслимо, що для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі. За словами Малюськи, буде навіть певне зменшення суми, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину. А ось для юридичних осіб вони суттєві – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть повернути жорсткий карантин і закрити курорти в разі значного ускладнення ситуації з епідемією коронавірусу.