В Україні хочуть підвищити штрафи за неносіння масок: Кабмін дав згоду
В Україні ініціювали підвищення штрафів за неносіння масок під час карантину
Пропозицію озвучив міністр юстиції Денис Малюська, а члени Кабміну її підтримали
Йдеться про недотримання маскового режиму насамперед у громадських закладах і транспорті
Відповідальність покладатиметься як на звичайних громадян, так і на юридичних осіб
В Україні планують посилити адміністративну відповідальність власників громадських установі і закладів, а також транспорту за недотримання відвідувачами та пасажирами маскового режиму.
Відповідну ініціативу озвучив на засіданні Кабміну 1 липня міністр юстиції Денис Малюська. Урядовці ж одностайно підтримали цю пропозицію про штрафи.
Зауважимо, що міністр запропонував встановити спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України, яка буде передбачена у Кодексі про адміністративні правопорушення. А також окремо – відповідальність юридичних осіб.
Йдеться про власників будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування там відвідувачів і пасажирів, які зобов’язані пропускати громадян у вказані приміщення лише за наявності масок.
"Встановлюємо відповідальність за це відповідно в Кодексі про адміністративне правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", – пояснив міністр.
Підкреслимо, що для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі. За словами Малюськи, буде навіть певне зменшення суми, ніж зараз передбачено загальними правилами карантину. А ось для юридичних осіб вони суттєві – від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть повернути жорсткий карантин і закрити курорти в разі значного ускладнення ситуації з епідемією коронавірусу.