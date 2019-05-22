"В Україні громадянська війна!" У Кремлі оскаженіли через план Зеленського щодо Донбасу

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Україні триває громадянська війна, а не війна з Росією.

Його попросили прокоментувати плани президента України Володимира Зеленського про можливе винесення результатів переговорів із Росією на референдум, передають РИА Новости.

"Що значить мирні переговори? Тут треба спочатку відповісти на це питання. Розумієте, між Росією і Україною немає жодних збройних конфліктів. В Україні громадянська війна, ось у чому справа. Тому тут, безумовно, ще ми очікуємо, звісно, прояснення, так щоб зрозуміти все ж таки, про що йдеться", — сказав Пєсков.

Володимир Зеленський 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про плани Зеленського щодо проведення референдуму про війну на Донбасі розповів глава Адміністрації президента Андрій Богдан.

Також президент України запропонував провести референдум перед вирішенням питання про вступ України до НАТО і Європейського Союзу.

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