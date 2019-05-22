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/Політика

"В Україні громадянська війна!" У Кремлі оскаженіли через план Зеленського щодо Донбасу

11.9тЧитати матеріал російською

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Україні триває громадянська війна, а не війна з Росією.

Його попросили прокоментувати плани президента України Володимира Зеленського про можливе винесення результатів переговорів із Росією на референдум, передають РИА Новости.

"Що значить мирні переговори? Тут треба спочатку відповісти на це питання. Розумієте, між Росією і Україною немає жодних збройних конфліктів. В Україні громадянська війна, ось у чому справа. Тому тут, безумовно, ще ми очікуємо, звісно, прояснення, так щоб зрозуміти все ж таки, про що йдеться", — сказав Пєсков.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Если между нами нет войны , то пора нашим военным что то думать , а не ходить в отставку .
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Песков сказал "на Украине". Не искажайте цитату, если уж цитируете.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Клёво! Украина до сих пор вела с Россией мистическую войну, на которую Россия так и не явилась. Теперь будет вести мистические переговоры, на которые Россия тоже не собирается. Скоро будет подписывать выдуманные договора.
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