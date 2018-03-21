"В Україні громадянська війна": Червоненко зробив скандальну заяву в прямому ефірі

Екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко вважає, що в Україні йде громадянська війна.

На підтвердження своїх слів він запропонував відкрити і почитати статтю у "Вікіпедії", передає телеканал ZIK.

"Якщо читати, я при вас відкрию "Вікіпедію", то мене можна засуджувати, але все, що відбувається на Донбасі, має ознаки того, що в світовому розумінні... Я впевнений в одному, що якби нас дуже любили, незалежну Україну, то 45 тисяч людей під прапори "ДНР" і "ЛНР" (два армійські корпуси) не зігнали б ніякі російські агресори", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Червоненко закликав залишити заклики "Слава Україні" і зайнятися економікою.