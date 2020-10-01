В Україні готується 4-5 ліків від COVID-19, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готується 4-5 нових ліків від коронавырусу (COVID-19).

Про це глава держави розповів в четвер, 1 жовтня, на брифінгу в Рівненській області. Гарант запевнив, що в Україні почнуться поставки вакцини від COVID-19, як тільки вона з'явиться.

"Ну і окремо ми робимо деякі речі в Україні: і профілактичні ліки, і нові ліки, які будуть застосовуватися ... У нас чотири або п'ять уже на виході різних видів ліків, які проходять клінічні випробування і будуть допомагати людям. Як я сказав, профілактика COVID -19 або будуть пом'якшувати сам процес протікання хвороби", – зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна має намір укласти контракти на поставки вакцини від коронавірусу.

"Як тільки з'явиться в тій чи іншій країні вакцина, а зараз у багатьох європейських країнах і в світі заявляють про те, що є вакцина, або вона з'явиться, або пройдуть випробування, у всіх різні етапи, то у нас будуть контракти на поставки вакцини в Україну", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський звинуватив в погіршенні ситуації з коронавірусом місцеву владу.