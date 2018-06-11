В Україні досі діють КПУ і Партія регіонів: інфографіка

"Комуністична партія України" і "Партія Регіонів" офіційно продовжують вести свою діяльність.

У їхніх звітах про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за I квартал 2018 року підкреслено, що КПУ витратила 58 тис. грн, а "Партія регіонів" - 48 тис. грн.

Такі дані навела Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України", посилаючись на дані НАЗК.

Дві третини українських політичних партій (70%) в цьому році не задекларували ніяких витрат.

Порожні звіти подали 180 партій. Ще близько ста політичних сил не подали звіти взагалі.

Порожні звіти надали зокрема "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", "Вінницька європейська стратегія", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської - Україна вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

Загалом всі українські партії, не рахуючи парламентських, витратили за три місяці 14,9 млн грн.

Найбільше - Аграрна партія України (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Українська галицька партія (1,2 млн) і ВО "Свобода" ( 1 млн).