"Вони нічого не порушують!" В Україні зареєстрована партія на чолі з Пушиліним

В Україні безперешкодно існує політична партія "МММ", яку очолює ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін.

Про це розповів в інтерв'ю "Сегодня" народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

"Ми постараємося вирішити проблему "фейкових" політсил. Як юрист і депутат, я ініціював в Мін'юсті процедуру анулювання свідоцтв про реєстрацію партій, які або не брали участь у виборах протягом декількох десятків років, або порушували законодавство. Ви знаєте, що в Україні досі зареєстрована партія "МММ", яку очолює Денис Пушилін? " – поділився він.

В Україні зареєстрована партія на чолі з Пушиліним ТАСС

За словами Качури, коли він спробував з'ясувати, як це стало можливим, почув у відповідь в органах державної влади, що "вони нічого не порушують".

"Як я розумію, у нашого нового міністра юстиції Дениса Малюськи є політична воля, щоб вирішити питання з подібними партіями. Які або не вели активної політичної діяльності, не брали участі у виборах, в тому числі місцевих, протягом останніх п'ятнадцяти років. Або, як у випадку з "МММ", несвоєчасно створили осередки. Або подавали завідомо недостовірні дані під час реєстрації. З трьох цих підстав ми можемо очистити політичне поле від "кишенькових", "диванних", "фейкових" партій ", – зазначив нардеп.

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Качура також розповів, що міністр юстиції вже дав завдання профільному департаменту проаналізувати ситуацію і подати свої висновки щодо подачі в суд позовів щодо анулювання свідоцтв таких політсил. "По суті, замість 320 партій у країні може залишитися близько сотні. Але тих, хто дійсно реально веде політичну діяльність", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "МММ" ("Ми маємо мету") вперше засвітилася в 2015 році, коли спробувала потрапити на місцеві вибори в Україні.

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