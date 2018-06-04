В Україні дали жорстку відповідь на вимогу Росії про федералізацію

Україна у відповідь на вимоги Кремля про федералізацію має підтримувати поневолені народи Росії в боротьбі за самовизначення.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж.

"Потрібно створити міжнародну антикремлівську коаліцію, яка б приділяла багато зусиль змінам у самій Російській Федерації. Назріло питання конфедералізації РФ. Вони нам нав'язують якусь федералізацію, але сама Росія потребує конфедералізаціі", - наголосив він.

Експерт нагадав, що понад 100 років тому у Києві відбувся Конгрес поневолених народів Росії.

"Михайло Грушевський, послухавши людей на цьому Конгресі, сказав - це золотий сон народів. Частина народів стала незалежною, частина ні. Росія залишається тюрмою народів. Великі народи - казанські татари, Башкортостан, буряти, якути, народи Північного Кавказу - мають право на автономію", - зазначив він.

За словами Джерджа, головна проблема полягає в тому, що європейці не знають навіть назв цих народів.

"Якщо Євросоюз приділяє велику увагу правам людини, то права народів теж ніхто не знімав з порядку денного. Люди мають право на свою культуру, мову. Треба домагатися справедливості, боротися за права народів на самовизначення", - вважає експерт.

"Росія зробила все, щоб знищити ці народи, деморалізувати, споїти, як це було з північними народами. Але національна свідомість народів пробуджується, і завдання України, яка сама домоглася свободи і незалежності, допомагати цьому, щоб інші поневолені народи теж отримали свободу", - уклав він.

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