В Украині з’явиться партія мерів: хто увійде і що задумала політсила

У п’ятницю, 19 червня, відбудеться презентація нової політичної сили – партії "Пропозиція". Її основним завданням буде розвиток місцевого самоврядування як важлива складова державотворення та заведення у владу професіоналів, яких чимдалі стає все менше. Про це у ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповів політичний експерт Сергій Гайдай, який консультуватиме новостворену партію.

Гайдай розповів, що фундаторами партії стали представники місцевого самоврядування з 4 великих українських міст: мер Дніпра Борис Філатов, мер Чернівців Олексій Каспрук, мер Миколаєва Олександр Сенкевич та мер Житомира Сергій Сухомлин.

"Це тільки початок. На даний момент я знаю, що ще до десяти мерів великих і середніх міст України планують долучитися до новоствореної політичної сили. Прізвищ поки не називатиму – тривають перемовини. А от ці 4 мери, яких я назвав, вже визначилися остаточно", – зазначив Гайдай.

Разом з тим він прояснив ситуацію з неприєднанням до новоствореної партії мера Києва Віталія Кличка та експрем’єрміністра Володимира Гройсмана. Перший, за словами Гайдая, планує і далі розвивати власну політсилу – партію УДАР. Другий же хотів стати лідером нової політсили.

"Річ у тім, що один лідер не входить до концепції нової політичної сили. Ця партія створюється як командна – і принаймні на цьому етапі не матиме якогось одного лідера. Можу сказати, що у п’ятницю партію представлятимуть щонайменше 4 чи 5 людей, не лідерів, а засновників. І вони кликатимуть всіх бажаючих приєднуватися до себе", - розповів Гайдай.

Він наполягає: називати новостворену партію "партією мерів" - не зовсім правильно. Адже йдеться про всеукраїнську політичну силу, відкриту для всіх, хто підтримає програму партії.

"Якщо говорити про ідеологію, фундатори політсили визначають її швидше як центристську. Однак наголосу на конкретну ідеологію вони робити не будуть. Я би назвав цю партію програмною. Вона може змінюватися з часом, але основне, заради чого створюється нова політична сила – це створення і підтримка місцевого самоврядування в Україні. Саме це фундатори партії вважають одним з найважливіших аспектів державотворення", - підкреслив Гайдай.

За словами політтехнолога, наразі в Україні розгортається криза у стосунках центральної та місцевої влади.

"Є відчуття, що центральна влада сьогодні не розглядає реформи децентралізації та інші зміни, спрямовані на створення самостійного ефективного нормального місцевого самоврядування в регіонах. Президент взагалі вважає, що мер – нижча ланка його президентської вертикалі і не розуміє, що у нормальній країні повинно бути як мінімум дві самостійні влади – влада загальнодержавна і влада місцевого самоврядування, які між собою розподіляють повноваження", - підкреслив Гайдай.

Політичний консультант нової партії констатує: засновники нової партії не визначають її ні як провладну, ні як опозиційну. Вони декларують послідовне відстоювання інтересів місцевого самоврядування і привнесення у владу на всіх рівнях професіоналізму.

"Я вважаю, що центральна влада не повинна займатися місцевим самоврядуванням. Відповідно, воно не може бути опозицією до центральної влади. Але якщо центральна влада розвививає конфлікт з місцевим самоврядуванням, його представники вимушено опиняються у позиції опозиції. Однак на етапі створення партії говорити про її опозиційність чи підтримку влади поки зарано", – переконаний Гайдай.

За словами Гайдая, таку позицію засновники партії підкреслили у її назві – "Пропозиція".

"Це не слово, яке на російську перекладається як "предложение", а швидше новий політичний термін в українському політичному лексиконі, на додачу до вже існуючих влади і опозиції. Цей термін позначає людей, які мають свою позицію, але не вважають себе опозицією до влади і не вбачають своє призначення у критиці всього, що влада робить, у розділенні на своїх і чужих, у деструктиві. Бо "про" - це у перекладі з латини "за". І "про" - це професіонал. У назві відображено головні засади партії: вона стоятиме на професійних позиціях, що особливо важливо в умовах тотального дефіциту професіоналів у владі", - стверджує Гайдай.

Наразі нова політсила, за словами експерта, готується брати участь у місцевих виборах. А далі – йтиме і у центральну владу. Бо власне представництво у Верховній Раді для місцевого самоврядування – дуже важливе.

При цьому Гайдай зазначив, що нова політсила вигідно вирізнятиметься на фоні представлених у парламенті партій, що контролюються фінансово-промисловими кланами і не представляють ні території, ні громади, ні інтереси різних соціальних прошарків суспільства.

"Це партія, яка створюється великою кількістю людей. І я там поки не бачу жодного українського олігарха. Навіть такого колишнього партнера Філатова як Коломойський. Між ними величезний конфлікт сьогодні розвивається. Вони стоять по різні боки барикад", - підкреслив Гайдай.

Він також відзначив, що центральна влада відчуває загрозу з боку новоствореної політичної сили. Саме тому наразі її засновники зустрічають по відношенню до себе силовий тиск з боку СБУ та прокуратури у вигляді постійних перевірок та спроб відкривати кримінальні провадження.