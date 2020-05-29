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29 травня • оновлено в 18:38
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В Угорщині сказали, коли розблокують комісію Україна-НАТО

1.6т
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Угорщина чекає, коли будуть вирішені питання щодо законам про освіту і мовою, після цього країна готова перестати блокувати рішення в НАТО про поглиблення співпраці з Україною.

Про це угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив 29 травня на прес-конференції після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, передає "Європейська правда".

Петер Сійярто

Петер Сійярто

ukrinform.ru

"Угорщина чекає на рішення проблем з питанням освіти і законом про використання державної мови. Тоді ми не будемо вже блокувати те, що блокуємо в зв'язку з НАТО", – підкреслив міністр.

Сийярто додав, що прагнення зняти обмеження з їх боку є, але вони прагнуть досягти домовленостей.

"Ми хочемо закрити всі дискусії, пов'язані з законом про освіту і про мову, і бажаємо досягти такого рішення, яке буде прийнятним і для угорців на Закарпатті. Я сподіваюся, що ми це забудемо, що це піде в минуле", – сказав глава МЗС .

Він додав, що зустріч з міністром закордонних справ України дозволила наблизити компроміс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Угорщина має намір блокувати вступ України в НАТО, поки Київ не відновить мовні права угорської нацменшини.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Мовний скандал
Особи
Дмитро Кулеба Петер Сійярто
Місце
Угорщина
Тег
НАТО
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