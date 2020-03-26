Управління державної охорони не буде ставити перед лікарнями умови для розміщення в так званих VIP-палатах.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
В УДО попросили мера Києва Віталія Кличка скасувати дію указу Департаменту охорони здоров'я, в рамках якого планувалося створити спеціальні умови утримання в лікарнях для посадових осіб.
"З огляду на єдину громадянську позицію посадових осіб, на яких поширюється дія вищезгаданого наказу, УДО України не буде ставити ніяких особливих вимог перед медичними установами в разі можливої госпіталізації особи, щодо якої здійснюється державна охорона", – йдеться в повідомленні.
VIP-палата
Також глава УДО Сергій Рудь в коментарі "УНІАН" заявив, що відомство не отримувало такого розпорядження.
"Ніяких VIP-палат немає. Я не знаю, звідки це взялося, хто це робить. Жодного звернення від нас про це не було", – зазначив він.
За його словами, в УДО сподіваються, що особи, яких вони охороняють, уникнуть інфікування короновірусом і їх не доведеться госпіталізувати.
"Ми робимо все необхідне, щоб такого не сталося з нашими охоронюваними особами. Для цього вживаються всі превентивні заходи, включаючи особливості доступу до органів державної влади. Краще запобігти, ніж потім повертатися до цього питання", – додав Рудь.
Лист УДО
Facebook УДО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не давало ніяких вказівок з приводу облаштування особливих палат для чиновників.
Раніше українські депутати, які лікуються в лікарнях Києва, де приймають хворих коронавірусом, зажадали для себе VIP-палат.
Журналісти також оприлюднили відповідний наказ від департаменту КМДА.
Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для політиків чи бізнесменів ніяких особливих палат не буде.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".