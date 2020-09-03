В ТКГ – без особых перемен. Россияне и их представители более-менее адекватно общаются только в подгруппе по безопасности – там удается согласовывать отдельные действия по открытию новых КПВВ в Луганской области. Работа гуманитарной и политической подгрупп полностью заблокированы. Там российская сторона вообще отказывается что-либо обсуждать до тех пор, пока украинский парламент не отменит свое постановление о проведении очередных местных выборов от 15.07.2020. Шантажируют самым важным - обменом пленных. Отказываются даже согласовывать списки.

Украинская сторона пыталась взывать к гуманности. Ведь отказом от обмена боевики обрекают на страдания не только украинских пленных, но и своих собственных, которые находятся в украинских тюрьмах. Но эти призывы никакого действия не возымели, так как, по всей видимости, пленные боевики для россиян не представляют никакой ценности. Гораздо важнее провоцировать скандал из-за документа, который вообще не имеет отношения к ОРДЛО и касается лишь выборов на подконтрольной территории.

Леонида Кравчука было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко, и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался.

Еще из интересного - российская сторона принялась активно педалировать тему возвращения переговоров в Минск. Видимо очень нужно сейчас укрепить расшатанный авторитет Александра Лукашенко. Но мы, в силу солидного возраста наших переговорщиков, не можем подвергать опасности их здоровье. Пандемия свирепствует, так что пока только видеосвязь.

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