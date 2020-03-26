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26 березня • оновлено в 19:34
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Борис Філатов
Борис Філатов
Міський голова Дніпра Всі статті автора

В стране нет денег и вирус напал? Испейте чашу сию до дна

6.3т
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Вначале вы унижаете мэров и региональных лидеров, обзываете их "феодальными баронами" и "удельными князьками", ворами и казнокрадами, вытираете ноги о местное самоуправление и грабите его.

Потом вы пугаете всех досрочными выборами, то на октябрь, то на весну, то в областных центрах, то в отдельных неугодных городах.

Затем вы пытаетесь лишить киевлян права избирать себе мэра и пихаете на место Кличко своих невзлетающих зелёных попугаев.

Пытаетесь в турборежиме перекроить Конституцию, ругаетесь с западными партнерами, получаете по башке от послов G7 за попытки идиотской административно-территориальной реформы и узурпации власти, портите отношения с донорами.

По итогу, меньше чем за год, вы про@бываете все, вся и везде и...пытаетесь отменить местные выборы через отказ финансировать их проведение, патамушо, мать вашу, у нас в стране денег нет и вирус напал!!!

...

Нет уж, будьте мужчинами, позорники.

Испейте чашу сию до дна.

...

Выборы людям верните.

Хай выбирают себе мэров с депутатами.

Сразимся в честной борьбе.

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Автор
Борис Філатов Борис Філатов
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Филатова
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Qurd Boz
Qurd Boz
Испейте и подавитесь ...
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...По итогу, меньше чем за год, вы про@бываете все, вся и везде..." - лучший способ обучения - доведение ошибки до её логического завершения. За ВСЁ надо платить.
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россия1 москва1
россия1 москва1
Свавильный Николай, де.бил нэзалэжний, особенно за фашисткий май-д.а.у.н.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
" чашу сию до дна" - о народ выпьет эту чашу до дна, а вы будите в этом время на Мальдивах ? Или на гаваях ? Или возможно в Милане ?
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