В "Слузі народу" заявляють про лідерство на місцевих виборах

За оновленими даними паралельного підрахунку голосів, кандидати від партії "Слуга Народу" отримують найбільшу серед усіх політичних партій кількість мандатів в обласних радах і районних радах — 19% і 17% відповідно. За інформацією центрального штабу партії, обробили дані з 80% дільниць, пишуть "Вести".

Найбільшу підтримку слуги отримали в Дніпропетровській, Сумській, Житомирській та Чернівецькій областях. В обласних радах кожен п’ятий депутат буде представником "Слуги Народу".

Паралельний підрахунок голосів засвідчив і перемогу представника "Слуги Народу" на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі (Чернігівська область). Анатолій Гунько набирав понад 34,1% голосів, набравши 21245 голосів.

За словами голови партії "Слуга Народу" Олександра Корнієнка, цифри можуть дещо змінитися, адже триває опрацювання інформації з регіонів. Він також запевнив, що вибори пройшли відповідно до чинного законодавства, а порушення не були значними й системними, тож не вплинуть на результат.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких обирали мерів, голів сільських і селищних рад, депутатів до рад усіх рівнів від громад. Явка цього року була рекордно низькою — 36,8%. Це на 10% менше, ніж на аналогічних виборах у 2015 році. Найактивніше голосували виборці в Тернопільській області (47%), найменше людей прийшло на дільниці в Донецькій області (32%).